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Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı sonrasında antikor değerinin yüksek olduğunu, dün gün boyunca bir koronavirüs hastası ile temasından sonra Sputnik V... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:37+0300
2021-09-14T15:37+0300
2021-09-14T16:06+0300
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Rusya hükümeti ve Birleşik Rusya partisinin yöneticileriyle bir araya gelen Putin, dün gün boyunca bir koronavirüs hastasıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.“Dün bu kişiyle bütün gün, gün boyunca yakın temas halindeydim” diyen Putin, daha önce yaptırmış olduğu Sputnik V aşısının kanında oluşturduğu antikor seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşının bu durumda nasıl çalışacağını merak ettiğini ifade etti.Rus lider, “Antikor seviyem genel verilere göre oldukça yüksek, gerçek hayatta uygulamada bunun kendisini nasıl göstereceğini göreceğiz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve Sputnik V’nin gerçek hayatta Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk parametrelerini göstereceğini umuyorum” diye konuştu.Gintsburg: Putin'in bir hafta karantinada kalması yeterli olur Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya liderinin ne kadar karantinada kalması gerektiğine dair bir soru karşısında "Genel değerlendirmelere göre bir hafta yeterli, ancak karantinanın kaç hafta olacağı Putin'i gözlemleyen uzmanların takdirine bırakılmış durumda" dedi. Putin'in tıbbi talimatnameler açısından doğru hareket ettiğini belirten Gintsburg, "Yasalara uyan bir kişi olarak, talimatnameleri uyguluyor ve herkesin böyle bilinçli hareket etmesi gerektiği konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor" ifadelerini kullandı.
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rusya, vladimir putin, aşı, koronavirüs, kovid-19, sputnik v
Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
15:37 14.09.2021 (güncellendi: 16:06 14.09.2021)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı sonrasında antikor değerinin yüksek olduğunu, dün gün boyunca bir koronavirüs hastası ile temasından sonra Sputnik V aşısının etkisini nasıl göstereceğini merak ettiğini belirtti.
Rusya hükümeti ve Birleşik Rusya partisinin yöneticileriyle bir araya gelen Putin, dün gün boyunca bir koronavirüs hastasıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.
“Dün bu kişiyle bütün gün, gün boyunca yakın temas halindeydim” diyen Putin, daha önce yaptırmış olduğu Sputnik V aşısının kanında oluşturduğu antikor seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşının bu durumda nasıl çalışacağını merak ettiğini ifade etti.
Rus lider, “Antikor seviyem genel verilere göre oldukça yüksek, gerçek hayatta uygulamada bunun kendisini nasıl göstereceğini göreceğiz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve Sputnik V’nin gerçek hayatta Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk parametrelerini göstereceğini umuyorum” diye konuştu.
Gintsburg: Putin'in bir hafta karantinada kalması yeterli olur
Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya liderinin ne kadar karantinada kalması gerektiğine dair bir soru karşısında "Genel değerlendirmelere göre bir hafta yeterli, ancak karantinanın kaç hafta olacağı Putin'i gözlemleyen uzmanların takdirine bırakılmış durumda" dedi.
Putin'in tıbbi talimatnameler açısından doğru hareket ettiğini belirten Gintsburg, "Yasalara uyan bir kişi olarak, talimatnameleri uyguluyor ve herkesin böyle bilinçli hareket etmesi gerektiği konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor" ifadelerini kullandı.