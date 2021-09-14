Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210914/putin-titrelerim-yuksek-kovid-hastasiyla-temasimdan-sonra-sputnik-vnin-nasil-calistigini-gorelim-1048897101.html
Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı sonrasında antikor değerinin yüksek olduğunu, dün gün boyunca bir koronavirüs hastası ile temasından sonra Sputnik V... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:37+0300
2021-09-14T16:06+0300
dünya
rusya
vladimir putin
aşı
koronavirüs
kovid-19
sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048388687_0:118:3063:1840_1920x0_80_0_0_caa342bacb6e7fca94c744f0374e51f9.jpg
Rusya hükümeti ve Birleşik Rusya partisinin yöneticileriyle bir araya gelen Putin, dün gün boyunca bir koronavirüs hastasıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.“Dün bu kişiyle bütün gün, gün boyunca yakın temas halindeydim” diyen Putin, daha önce yaptırmış olduğu Sputnik V aşısının kanında oluşturduğu antikor seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşının bu durumda nasıl çalışacağını merak ettiğini ifade etti.Rus lider, “Antikor seviyem genel verilere göre oldukça yüksek, gerçek hayatta uygulamada bunun kendisini nasıl göstereceğini göreceğiz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve Sputnik V’nin gerçek hayatta Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk parametrelerini göstereceğini umuyorum” diye konuştu.Gintsburg: Putin'in bir hafta karantinada kalması yeterli olur Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya liderinin ne kadar karantinada kalması gerektiğine dair bir soru karşısında "Genel değerlendirmelere göre bir hafta yeterli, ancak karantinanın kaç hafta olacağı Putin'i gözlemleyen uzmanların takdirine bırakılmış durumda" dedi. Putin'in tıbbi talimatnameler açısından doğru hareket ettiğini belirten Gintsburg, "Yasalara uyan bir kişi olarak, talimatnameleri uyguluyor ve herkesin böyle bilinçli hareket etmesi gerektiği konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048388687_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_1c7bab6e3224a046ccb2b52e91b1009b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, aşı, koronavirüs, kovid-19, sputnik v

Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim

15:37 14.09.2021 (güncellendi: 16:06 14.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı sonrasında antikor değerinin yüksek olduğunu, dün gün boyunca bir koronavirüs hastası ile temasından sonra Sputnik V aşısının etkisini nasıl göstereceğini merak ettiğini belirtti.
Rusya hükümeti ve Birleşik Rusya partisinin yöneticileriyle bir araya gelen Putin, dün gün boyunca bir koronavirüs hastasıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.
“Dün bu kişiyle bütün gün, gün boyunca yakın temas halindeydim” diyen Putin, daha önce yaptırmış olduğu Sputnik V aşısının kanında oluşturduğu antikor seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, aşının bu durumda nasıl çalışacağını merak ettiğini ifade etti.
Rus lider, “Antikor seviyem genel verilere göre oldukça yüksek, gerçek hayatta uygulamada bunun kendisini nasıl göstereceğini göreceğiz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını ve Sputnik V’nin gerçek hayatta Kovid-19'a karşı yüksek koruyuculuk parametrelerini göstereceğini umuyorum” diye konuştu.

Gintsburg: Putin'in bir hafta karantinada kalması yeterli olur

Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Enstitüsü'nün Direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya liderinin ne kadar karantinada kalması gerektiğine dair bir soru karşısında "Genel değerlendirmelere göre bir hafta yeterli, ancak karantinanın kaç hafta olacağı Putin'i gözlemleyen uzmanların takdirine bırakılmış durumda" dedi.
Putin'in tıbbi talimatnameler açısından doğru hareket ettiğini belirten Gintsburg, "Yasalara uyan bir kişi olarak, talimatnameleri uyguluyor ve herkesin böyle bilinçli hareket etmesi gerektiği konusunda tüm vatandaşlara örnek oluyor" ifadelerini kullandı.
700300
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:15Japonya'da hayvanseverlerden pandeminin ket vurduğu kedi araştırmaları için 2 milyon dolarlık bağış
16:04Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı
15:47İki kişilik motosiklete 4 kişi bindiler: Kimisi çocuğunu yanlardan sarkıttı, kimisi sepete koydu
15:38Doktor, narkozlu sandığı kadın hastalara tecavüz etti
15:37Putin: Kovid hastasıyla temasımdan sonra Sputnik V’nin nasıl çalıştığını görelim
15:36Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza
15:33Sosyal medya fenomenine cinsel organının fotoğrafını attı, savcılık 'Kovuşturmaya yer yok' dedi
15:32'10 gün önce göreve atanan TCDD Genel Müdürü istifa etti' iddiası
15:25İsrailli rakibiyle eşleşmemek için Tokyo 2020'den çekilen Cezayirli judocuya 10 yıl men cezası
15:16Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
15:12Stefan Kuntz, Türk Milli Takımı için İstanbul'da
15:0440 yıldır seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın satıyor, veresiye veriyor
14:56IŞİD üyesine 'Sedat Peker ve milletvekiline suikast hazırlığı' iddiası soruldu
14:53Almanya Başbakanı Merkel hayranı restoran sahibi, 10 bin euro'ya dev balmumu heykeli yaptırdı
14:22Teslim edeceği silahlarla yakalanan kadın: Çocuğumu everecektim ama beş kuruşum yoktu
14:2113 yaşındaki dahi çocuk, Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans derecesi alma yolunda
14:18Kızına cinsel istismarı ses kaydıyla ortaya çıktı
14:16Genç kızı kaçırmaya çalıştı, hem kızın hem de kendi yakınları tarafından darbedildi
13:54Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat'ta bulundu
13:53Taliban, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara bindi