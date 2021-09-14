https://tr.sputniknews.com/20210914/sultangazide-dantel-bocek-istilasi-1048890480.html

Sultangazi'de 'dantel böcek' istilası

Sultangazi'de 'dantel böcek' istilası

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde neredeyse tüm mahallelerinde görülen 'Amerikan tahtakurusu' olarak bilinen 'dantel böceği' tedirgin ediyor. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T12:36+0300

2021-09-14T12:36+0300

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türkiye

istanbul

türkiye

sultangazi

böcek

istila

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Yakından bakıldığında kanat bölgesi dantele benzediği için 'dantel böceği' adını alan ve Amerikan tahtakurusu olarak bilinen böcek türü son günlerde Sultangazi'de sık sık görülmeye başlandı. İnsan vücuduna ve bulduğu her yüzeye yapışarak rahatsızlık veren dantel böcekleri, evleri de istila etmeye başladı. İstilacı ve yapışkan özellikte olan dantel böceklerinin rüzgarla birlikte ağaçlı bölgelerden geldiği düşünülüyor.Uğur Mumcu Mahallesi sakinlerinden Derya Cüce, "Yaklaşık 1 haftadır bu böcekler var. Fakat 2-3 gündür yoğun bir şekilde görülmeye başlandı. İnternetten araştırdım 'dantel böceği' olduğunu öğrendim. Camları açtığımızda evin içerisine giriyorlar. Çamaşırlarımızı dışarı astığımız da çamaşırların üzerlerine geliyorlar. Ve silkelemeyle gitmiyorlar. Tek tek almamız gerekiyor. Kendi imkanlarımızla sinek ilacıyla ilaçladım. Ama hiçbir şekilde faydası olmadı. Yolda yürürken dahi bu böcekler üstümüze yapışıyor. Zaten kancalı gibi bir şey. Yapıştıktan sonra kaşındırıyor" dedi.

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istanbul, türkiye, sultangazi, böcek, istila