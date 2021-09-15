https://tr.sputniknews.com/20210915/abd-ganinin-kacmasi-talibanla-olan-anlasmanin-son-anda-bozulmasina-neden-oldu-1048937638.html

ABD: Gani'nin kaçması, Taliban'la olan anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu

ABD: Gani'nin kaçması, Taliban'la olan anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etme kararı almasının Washington'un Taliban'la anlaşma... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T19:25+0300

2021-09-15T19:25+0300

2021-09-15T19:25+0300

taliban kontrolünde afganistan

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kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Financial Times'a demeç veren Halilzad, "Gani'nin gidişi, Taliban'la Kabil'in İslamcıların eline geçmesinin önlenmesine ve siyasi geçiş süreciyle ilgili müzakerelerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu" dedi."ABD'nin Taliban'la hareketin üyelerinin Kabil'e girmeyeceği konusunda son ana kadar anlaşması mevcuttu, ancak Gani'nin Afganistan'ı terk etme kararı güvenlik alanında bir boşluk olmasına yol açtı ve bundan dolayı Taliban üyeleri aynı gün Kabil'e girdi, ardından sivillerin ve askerlerin kaotik bir şekilde tahliye süreci başladı ve Doha'daki müzakereler sonlandı" diye devam eden Halilzad, "Gani kaçtıktan sonra hukuk ve yasal düzenle ilgili sorunlar oluştu. Taliban, 'Şimdi Kabil'in güvenliğine ilişkin sorumluluğu üstlenecek misiniz?' sorusunu yöneltti. Daha sonra neler olduğunu bizzat biliyorsunuz. Bu sorumluluğu almayı planlamıyorduk" ifadelerini kullandı.Halilzad, Afgan hükümeti ile Taliban'ın müzakere yapmamalarının ya da taraflardan birinin çekilmesinin sorumluluğunu almayacağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabil-havalimaninda-calisan-kadinlari-islerine-donmeye-cagirdi-1048881379.html

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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