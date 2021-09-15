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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210915/abd-ganinin-kacmasi-talibanla-olan-anlasmanin-son-anda-bozulmasina-neden-oldu-1048937638.html
ABD: Gani'nin kaçması, Taliban'la olan anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu
ABD: Gani'nin kaçması, Taliban'la olan anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etme kararı almasının Washington'un Taliban'la anlaşma... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T19:25+0300
2021-09-15T19:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
eşref gani
kabil
zalmay halilzad
açıklama
kaçış
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Financial Times'a demeç veren Halilzad, "Gani'nin gidişi, Taliban'la Kabil'in İslamcıların eline geçmesinin önlenmesine ve siyasi geçiş süreciyle ilgili müzakerelerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu" dedi."ABD'nin Taliban'la hareketin üyelerinin Kabil'e girmeyeceği konusunda son ana kadar anlaşması mevcuttu, ancak Gani'nin Afganistan'ı terk etme kararı güvenlik alanında bir boşluk olmasına yol açtı ve bundan dolayı Taliban üyeleri aynı gün Kabil'e girdi, ardından sivillerin ve askerlerin kaotik bir şekilde tahliye süreci başladı ve Doha'daki müzakereler sonlandı" diye devam eden Halilzad, "Gani kaçtıktan sonra hukuk ve yasal düzenle ilgili sorunlar oluştu. Taliban, 'Şimdi Kabil'in güvenliğine ilişkin sorumluluğu üstlenecek misiniz?' sorusunu yöneltti. Daha sonra neler olduğunu bizzat biliyorsunuz. Bu sorumluluğu almayı planlamıyorduk" ifadelerini kullandı.Halilzad, Afgan hükümeti ile Taliban'ın müzakere yapmamalarının ya da taraflardan birinin çekilmesinin sorumluluğunu almayacağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210914/taliban-kabil-havalimaninda-calisan-kadinlari-islerine-donmeye-cagirdi-1048881379.html
afganistan
kabil
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abd, afganistan, taliban, eşref gani, kabil, zalmay halilzad, açıklama, kaçış, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

ABD: Gani'nin kaçması, Taliban'la olan anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu

19:25 15.09.2021
© AA / Cumhurbaşkanlığı BasınAfganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA / Cumhurbaşkanlığı Basın
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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etme kararı almasının Washington'un Taliban'la anlaşma imzalamasını son anda engellediğini belirtti.
Financial Times'a demeç veren Halilzad, "Gani'nin gidişi, Taliban'la Kabil'in İslamcıların eline geçmesinin önlenmesine ve siyasi geçiş süreciyle ilgili müzakerelerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu" dedi.

"ABD'nin Taliban'la hareketin üyelerinin Kabil'e girmeyeceği konusunda son ana kadar anlaşması mevcuttu, ancak Gani'nin Afganistan'ı terk etme kararı güvenlik alanında bir boşluk olmasına yol açtı ve bundan dolayı Taliban üyeleri aynı gün Kabil'e girdi, ardından sivillerin ve askerlerin kaotik bir şekilde tahliye süreci başladı ve Doha'daki müzakereler sonlandı" diye devam eden Halilzad, "Gani kaçtıktan sonra hukuk ve yasal düzenle ilgili sorunlar oluştu. Taliban, 'Şimdi Kabil'in güvenliğine ilişkin sorumluluğu üstlenecek misiniz?' sorusunu yöneltti. Daha sonra neler olduğunu bizzat biliyorsunuz. Bu sorumluluğu almayı planlamıyorduk" ifadelerini kullandı.

Halilzad, Afgan hükümeti ile Taliban'ın müzakere yapmamalarının ya da taraflardan birinin çekilmesinin sorumluluğunu almayacağını kaydetti.
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