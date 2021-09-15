Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
ABD: Gani'nin kaçması, Taliban'la olan anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu
© AA / Cumhurbaşkanlığı BasınAfganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
© AA / Cumhurbaşkanlığı Basın
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etme kararı almasının Washington'un Taliban'la anlaşma imzalamasını son anda engellediğini belirtti.
Financial Times'a demeç veren Halilzad, "Gani'nin gidişi, Taliban'la Kabil'in İslamcıların eline geçmesinin önlenmesine ve siyasi geçiş süreciyle ilgili müzakerelerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın son anda bozulmasına neden oldu" dedi.
"ABD'nin Taliban'la hareketin üyelerinin Kabil'e girmeyeceği konusunda son ana kadar anlaşması mevcuttu, ancak Gani'nin Afganistan'ı terk etme kararı güvenlik alanında bir boşluk olmasına yol açtı ve bundan dolayı Taliban üyeleri aynı gün Kabil'e girdi, ardından sivillerin ve askerlerin kaotik bir şekilde tahliye süreci başladı ve Doha'daki müzakereler sonlandı" diye devam eden Halilzad, "Gani kaçtıktan sonra hukuk ve yasal düzenle ilgili sorunlar oluştu. Taliban, 'Şimdi Kabil'in güvenliğine ilişkin sorumluluğu üstlenecek misiniz?' sorusunu yöneltti. Daha sonra neler olduğunu bizzat biliyorsunuz. Bu sorumluluğu almayı planlamıyorduk" ifadelerini kullandı.
Halilzad, Afgan hükümeti ile Taliban'ın müzakere yapmamalarının ya da taraflardan birinin çekilmesinin sorumluluğunu almayacağını kaydetti.
"ABD'nin Taliban'la hareketin üyelerinin Kabil'e girmeyeceği konusunda son ana kadar anlaşması mevcuttu, ancak Gani'nin Afganistan'ı terk etme kararı güvenlik alanında bir boşluk olmasına yol açtı ve bundan dolayı Taliban üyeleri aynı gün Kabil'e girdi, ardından sivillerin ve askerlerin kaotik bir şekilde tahliye süreci başladı ve Doha'daki müzakereler sonlandı" diye devam eden Halilzad, "Gani kaçtıktan sonra hukuk ve yasal düzenle ilgili sorunlar oluştu. Taliban, 'Şimdi Kabil'in güvenliğine ilişkin sorumluluğu üstlenecek misiniz?' sorusunu yöneltti. Daha sonra neler olduğunu bizzat biliyorsunuz. Bu sorumluluğu almayı planlamıyorduk" ifadelerini kullandı.
Halilzad, Afgan hükümeti ile Taliban'ın müzakere yapmamalarının ya da taraflardan birinin çekilmesinin sorumluluğunu almayacağını kaydetti.