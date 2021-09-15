Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlattı: 'Görür görmez işte bu dedim'

Acun Ilıcalı, komedyen Hasan Can Kaya ile nasıl tanıştığını anlattı. Ilıcalı, ''Görür görmez işte bu dedim" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, TV8'de katıldığı Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programında komedyen Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlattı.
Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
"Hüsnü Güreli'nin kızı Yosun beni aradı, böyle bir yetenek var dedi. Ben de 2 saat boyunca Hasan Can'ı seyrettim. Arkadaşlarım arasında bilen yoktu. Görür görmez işte bu dedim. Ertesi gün onu aradım. 'Ankara'dayım, Gaziantep'e gideceğim' dedi. Uçakla Ankara'dan aldırdım onu. Dalaman'da buluştum, 15 dakika sonra sarmaş dolaştık. Allah istedi diyelim."