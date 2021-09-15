https://tr.sputniknews.com/20210915/acun-ilicali-hasan-can-kaya-ile-tanisma-hikayesini-anlatti-gorur-gormez-iste-bu-dedim-1048929939.html

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlattı: 'Görür görmez işte bu dedim'

Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlattı: 'Görür görmez işte bu dedim'

Acun Ilıcalı, komedyen Hasan Can Kaya ile nasıl tanıştığını anlattı. Ilıcalı, ''Görür görmez işte bu dedim" ifadelerini kullandı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T15:53+0300

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yaşam

türkiye

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hasan can

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konuşanlar

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Acun Ilıcalı, TV8'de katıldığı Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programında komedyen Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlattı.Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, acun ilıcalı, hasan can, exxen, konuşanlar