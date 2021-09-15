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Alanya'da 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası: Sopalı saldırıya uğrayan genç yoğun bakımda
Alanya'da 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası: Sopalı saldırıya uğrayan genç yoğun bakımda
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından dövülerek ağır yaralandı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T10:35+0300
2021-09-15T10:34+0300
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antalya
saldırı
alanya
kavga
gürültü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece yaşanan olayda, açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen V.G., alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz M.B. isimli saldırgan elinde sopayla marketin önüne indi. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağıran M.B'yi görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada olay yerinde bulunan diğer gence sopayla vurmaya başladı. V.G.'nin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı. Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan ve gencin kendisine küfür ettiğini ileri süren M.B.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve saldırıyı kınadığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20210912/polis-ve-gece-bekcisi-pitbull-saldirisina-ugradi-1048830363.html
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antalya, saldırı, alanya, kavga, gürültü

Alanya'da 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası: Sopalı saldırıya uğrayan genç yoğun bakımda

10:35 15.09.2021
© İHAAlanya'da 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası
Alanya'da 'Gürültü yapıyorsunuz' kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından dövülerek ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece yaşanan olayda, açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen V.G., alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı.
Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz M.B. isimli saldırgan elinde sopayla marketin önüne indi. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağıran M.B'yi görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada olay yerinde bulunan diğer gence sopayla vurmaya başladı.
V.G.'nin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı.
Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
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Polis ve gece bekçisi pitbull saldırısına uğradı
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Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan ve gencin kendisine küfür ettiğini ileri süren M.B.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.
Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve saldırıyı kınadığını belirtti.
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