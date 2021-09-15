https://tr.sputniknews.com/20210915/kiz-kardes-kimden-guney-koreye-fuze-denemesi-tepkisi-ikili-iliskiler-yok-olur-1048933843.html

Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye füze denemesi tepkisi: 'İkili ilişkiler yok olur'

Kız kardeş Kim'den Güney Kore'ye füze denemesi tepkisi: 'İkili ilişkiler yok olur'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i füze denemesi nedeniyle eleştirdi ve iki ülke arasındaki... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T17:20+0300

2021-09-15T17:20+0300

2021-09-15T17:21+0300

kuzey kore

güney kore

füze denemesi

kim jong-un

moon jae-in

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Kim Yo Jong, devlet medyası tarafından yayınlanan açıklamasında, Moon'un Kuzey Kore füze testlerini 'provokasyon' olarak tanımlamasını eleştirdi ve bu 'iftiralarına' devam etmesi halinde ikili ilişkilerin 'tam bir yıkıma uğrayacağını' belirtti. Kim, Kuzey Kore'nin füze faaliyetlerinin ise rutin savunma önlemleri olduğunu vurguladı.Kuzey Kore dün, balistik füze denemesi yaptığını açıklamış, ardından Güney Kore de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. 'Provokasyonlara yanıt vermeye hazırız'Moon Jae-in, Güney Kore'nin denizaltıdan fırlatılan balistik füzesinin Kuzey Kore provokasyonlarına karşı caydırıcı bir işlev göreceğini ve Seul'ün füze cephaneliğini artırmaya devam edeceğini söylemişti. Moon, "Bugünkü başarılı füze testiyle, yeterli caydırıcılık kabiliyetine sahip olduğumuzu ve Kuzey Kore provokasyonuna yanıt vermeye hazır olduğumuzu gösterdik" demişti. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzelerin, ülkenin münhasır ekonomik bölgesindeki sulara düştüğünü açıkladı. Japon kamu yayın kuruluşu NHK bunun 2019'dan beri Kuzey Kore tarafından fırlatılıp Japon Münhasır Ekonomik Bölgesine düşen ilk füze olduğunu savundu. Kuzey Kore bu yıl Mart ayında da balistik füze denemeleri yapmıştı.ABD, Japonya ve Güney Kore, denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye tepki göstermişti.BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu geçen ay, Kuzey Kore'nin nükleer silah için plütonyum üretebilecek bir nükleer reaktörü tekrar çalıştırmaya başlattığını belirtmiş ve bunun "derin endişelere" neden olduğunu açıklamıştı.

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kuzey kore, güney kore, füze denemesi, kim jong-un, moon jae-in