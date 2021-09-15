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Para cezası bin çalışanının aşı olmasını sağladı
Para cezası bin çalışanının aşı olmasını sağladı
ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines'ın geçen ay aşısız çalışanları için açıkladığı 200 dolarlık ceza (yaklaşık bin 690 lira) yaklaşık bin kişinin Covid-19... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T01:51+0300
2021-09-15T01:51+0300
dünya
abd
para cezası
havayolu şirketi
aşı
zorunlu aşılama
aşı zorunluluğu
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Delta Air Lines'ın yakın zamanda aşılanmamış personel için açıkladığı ceza, şimdiden onların yaklaşık beşte birini Kovid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etti. ABD’li havayolu şirketi geçen ay, sağlık sigortası planı için yakında aşılanmamış personelden 1 Kasım’dan itibaren ayda 200 dolar (yaklaşık bin 690 lira) ceza almaya başlayacağını duyurdu.Delta Air Lines’ın baş sağlık görevlisi Henry Ting'e, şirketin cezayı açıklamasından bu yana iki hafta içinde, aşılanmamış 20 bin çalışanının yaklaşık yüzde 20'sinin Kovid-19 aşısı olmayı seçtiğini söyledi. Ting, rakamı "en isteksiz olan grubun kararını değiştirmek açısından çok büyük bir sayı" olarak nitelendirdi.Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Ting, Delta Air Lines’ın ceza politikasının sonucunda herhangi bir çalışan değişikliği veya istifa görmediğini de sözlerine ekledi.Bununla birlikte, aşı olmayanlara 200 dolarlık ceza açıklandığında, Delta Air Lines’ın 80 bin çalışanının yaklaşık yüzde 74'ü Kovid-19’a karşı aşılıydı. Ting, takip eden iki hafta içinde şirketteki aşılı çalışan oranının yüzde 78'e çıktığını söyledi.
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abd, para cezası, havayolu şirketi, aşı, zorunlu aşılama, aşı zorunluluğu

Para cezası bin çalışanının aşı olmasını sağladı

01:51 15.09.2021
© DHAYerli aşı Faz-2 uygulama İstanbul
Yerli aşı Faz-2 uygulama İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
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ABD'li havayolu şirketi Delta Air Lines'ın geçen ay aşısız çalışanları için açıkladığı 200 dolarlık ceza (yaklaşık bin 690 lira) yaklaşık bin kişinin Covid-19 aşısı olmasını sağladı. Yapılan açıklamaya göre, ceza duyurusunun ardından iki hafta içinde 20 bin aşısız personelin yüzde 20'si aşı oldu.
Delta Air Lines'ın yakın zamanda aşılanmamış personel için açıkladığı ceza, şimdiden onların yaklaşık beşte birini Kovid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etti.
ABD’li havayolu şirketi geçen ay, sağlık sigortası planı için yakında aşılanmamış personelden 1 Kasım’dan itibaren ayda 200 dolar (yaklaşık bin 690 lira) ceza almaya başlayacağını duyurdu.
Delta Air Lines’ın baş sağlık görevlisi Henry Ting'e, şirketin cezayı açıklamasından bu yana iki hafta içinde, aşılanmamış 20 bin çalışanının yaklaşık yüzde 20'sinin Kovid-19 aşısı olmayı seçtiğini söyledi. Ting, rakamı "en isteksiz olan grubun kararını değiştirmek açısından çok büyük bir sayı" olarak nitelendirdi.

Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Ting, Delta Air Lines’ın ceza politikasının sonucunda herhangi bir çalışan değişikliği veya istifa görmediğini de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, aşı olmayanlara 200 dolarlık ceza açıklandığında, Delta Air Lines’ın 80 bin çalışanının yaklaşık yüzde 74'ü Kovid-19’a karşı aşılıydı. Ting, takip eden iki hafta içinde şirketteki aşılı çalışan oranının yüzde 78'e çıktığını söyledi.
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