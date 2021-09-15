https://tr.sputniknews.com/20210915/yas-meyve-sebze-ihracati-yuzde-14-artisla-148-milyon-dolari-asti-1048931124.html

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 14 artışla 148 milyon doları aştı

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 14 artışla 148 milyon doları aştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin ağustosta yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T16:20+0300

2021-09-15T16:20+0300

2021-09-15T16:24+0300

meyve

sebze

ekonomi

türkiye

ihracat

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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebzede kaliteli, güvenli, zengin ürün çeşitliliğine sahip Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin devam ettiğini belirtti.Pazar çeşitliliği rotalarını Avrupa Birliği (AB) ve Uzak Doğu ülkelerine çevirdiklerini aktaran Sin, "Yaş meyve sebzede ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış sağlayarak 148.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ağustosta Yunanistan pazarında 18 kat artış sağlanırken Libya ve İsrail, ihracat hacminde en yüksek artışları yakaladığımız diğer ülkeler oldu" ifadelerini kullandı.Sin, yaş meyve sebze sektörünün ağustosta 247 bin 155 ton ürünü ihraç pazarlarında değerlendirdiğini belirtti.Ağustosta en fazla ihraç edilen ürünün yüzde 21 artış ve 36 milyon dolarla üzüm olduğunu ifade eden Sin, bunu yüzde 4 azalış ve 26,1 milyon dolarla şeftali ile yüzde 85 artış ve 20.2 milyon dolarla domatesin izlediğini aktardı.Sin, yaş meyve sebze sektörünün en önemli gündeminin pazar çeşitliliği olduğunu dile getirerek bu yöndeki çabaların ağustos ayı raporlarına yansıdığını aktardı.En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Rusya'nın yer aldığını vurgulayan Sin, şunları kaydetti:

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meyve, sebze, türkiye, ihracat