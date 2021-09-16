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Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık
Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık
ABD-İngiltere- Avustralya arasındaki yeni güvenlik anlaşması 'Aukus' ile 'sırtından bıçaklanan' Fransa, ABD Başkanı Biden'ı da Trump yakıştırması yaptı 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T10:40+0300
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fransa
avustralya
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Kendi beyanına göre stratejik değişiklikler sebebiyle Fransa ile milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını yırtıp atan Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile masaya oturup sürpriz bir şekilde yeni bir güvenlik anlaşmasına imza atması Fransa'yı bir hayli kızdırdı. 'Müttefik, müttefike bunu yapar mı?'Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Sırtımızdan bıçaklandık. Avustralya ile güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Bu güvene ihanet edildi" dedi. Çok sinirli olduğunu net bir şekilde ifade eden Le Drian, "Müttefik, müttefike bunu yapmaz" sözleriyle sert çıktı. 'Trump'tan görmeye alışık olduğumuz hareketler' mesajıBu anlaşmayı, nükleer enerjili denizaltıları bazı özel müttefikleri için bir ayrıcalık olarak sunan ABD'nin başkanı Joe Biden'a da yakıştıramadığı mesajı veren Le Drian, "Bu ani ve öngörülemeyen karar, Bay Trump'ın (Biden'ın selefi Donald Trump) alacağı türden bir karar benziyor" dedi. Çin'e karşı Aukusİngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD lideri Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison dün yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan 'Aukus' adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu. Buna göre Avustralya Kraliyet Donanması'na nükleer enerjili denizaltılar edinmesi için destek verilecek. Ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor. Fransa ile 2016'da imzalanan anlaşma ise 50 milyar Avustralya doları karşılığında 12 denizaltı yapılmasını öngörüyordu.
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fransa, avustralya

Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık

10:40 16.09.2021 (güncellendi: 10:52 16.09.2021)
© AFP 2021 / BRENDAN ESPOSITOAvustralya ve Fransa arasındaki denizaltı anlaşması- Emmanuel Macron
Avustralya ve Fransa arasındaki denizaltı anlaşması- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021 / BRENDAN ESPOSITO
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ABD-İngiltere- Avustralya arasındaki yeni güvenlik anlaşması 'Aukus' ile 'sırtından bıçaklanan' Fransa, ABD Başkanı Biden'ı da Trump yakıştırması yaptı
Kendi beyanına göre stratejik değişiklikler sebebiyle Fransa ile milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını yırtıp atan Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile masaya oturup sürpriz bir şekilde yeni bir güvenlik anlaşmasına imza atması Fransa'yı bir hayli kızdırdı.

'Müttefik, müttefike bunu yapar mı?'

Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Sırtımızdan bıçaklandık. Avustralya ile güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Bu güvene ihanet edildi" dedi. Çok sinirli olduğunu net bir şekilde ifade eden Le Drian, "Müttefik, müttefike bunu yapmaz" sözleriyle sert çıktı.

'Trump'tan görmeye alışık olduğumuz hareketler' mesajı

Bu anlaşmayı, nükleer enerjili denizaltıları bazı özel müttefikleri için bir ayrıcalık olarak sunan ABD'nin başkanı Joe Biden'a da yakıştıramadığı mesajı veren Le Drian, "Bu ani ve öngörülemeyen karar, Bay Trump'ın (Biden'ın selefi Donald Trump) alacağı türden bir karar benziyor" dedi.

Çin'e karşı Aukus

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD lideri Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison dün yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan 'Aukus' adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu.
Buna göre Avustralya Kraliyet Donanması'na nükleer enerjili denizaltılar edinmesi için destek verilecek. Ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.
Fransa ile 2016'da imzalanan anlaşma ise 50 milyar Avustralya doları karşılığında 12 denizaltı yapılmasını öngörüyordu.
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