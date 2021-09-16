https://tr.sputniknews.com/20210916/fransa-aukusa-tepkili-sirtimizdan-bicaklandik-1048952992.html

Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık

Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık

ABD-İngiltere- Avustralya arasındaki yeni güvenlik anlaşması 'Aukus' ile 'sırtından bıçaklanan' Fransa, ABD Başkanı Biden'ı da Trump yakıştırması yaptı 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T10:40+0300

2021-09-16T10:40+0300

2021-09-16T10:52+0300

fransa

avustralya

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Kendi beyanına göre stratejik değişiklikler sebebiyle Fransa ile milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını yırtıp atan Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile masaya oturup sürpriz bir şekilde yeni bir güvenlik anlaşmasına imza atması Fransa'yı bir hayli kızdırdı. 'Müttefik, müttefike bunu yapar mı?'Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Sırtımızdan bıçaklandık. Avustralya ile güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Bu güvene ihanet edildi" dedi. Çok sinirli olduğunu net bir şekilde ifade eden Le Drian, "Müttefik, müttefike bunu yapmaz" sözleriyle sert çıktı. 'Trump'tan görmeye alışık olduğumuz hareketler' mesajıBu anlaşmayı, nükleer enerjili denizaltıları bazı özel müttefikleri için bir ayrıcalık olarak sunan ABD'nin başkanı Joe Biden'a da yakıştıramadığı mesajı veren Le Drian, "Bu ani ve öngörülemeyen karar, Bay Trump'ın (Biden'ın selefi Donald Trump) alacağı türden bir karar benziyor" dedi. Çin'e karşı Aukusİngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD lideri Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison dün yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan 'Aukus' adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu. Buna göre Avustralya Kraliyet Donanması'na nükleer enerjili denizaltılar edinmesi için destek verilecek. Ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor. Fransa ile 2016'da imzalanan anlaşma ise 50 milyar Avustralya doları karşılığında 12 denizaltı yapılmasını öngörüyordu.

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