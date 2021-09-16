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https://tr.sputniknews.com/20210916/hukukcular-yargi-paketinden-ne-bekliyor-1048962858.html
Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
AK Parti’nin hazırlıklarına başladığı 5’inci yargı paketinin, TBMM’nin açılmasından sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:54+0300
2021-09-16T14:54+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
adalet bakanlığı
insan hakları
adliye
adalet
yargı reformu
hukukçular derneği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yıl açılışında yaptığı konuşma ile 5’inci yargı paketinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılacak değişikliklerin yer alacağı yargı paketiyle ilgili hukukçuların da beklentileri var.Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz yeni yargı paketinden beklentilerini başlıklar halinde Sputnik’e açıkladı. Hukukçular Derneği’nin beklentileri şöyle:‘Hedef süreye uyulması sağlanmalı’‘Tutuklama cezaya dönüşmemeli’‘Adliyelerde iş yükü azaltılmalıdır’‘İddianameler taraflara verilmeli’‘İcra ile çocuk teslim mağduriyeti giderilmeli’
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recep tayyip erdoğan, ak parti, adalet bakanlığı, insan hakları, adliye, adalet, yargı reformu, hukukçular derneği

Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?

14:54 16.09.2021
© AAAvukatlık, dava, hukuk
Avukatlık, dava, hukuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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AK Parti’nin hazırlıklarına başladığı 5’inci yargı paketinin, TBMM’nin açılmasından sonra gündeme gelmesi bekleniyor. Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz 5’inci yargı paketinden beklentilerini Sputnik’e anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adli yıl açılışında yaptığı konuşma ile 5’inci yargı paketinin hazırlıklarına başlandığını duyurdu. İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yapılacak değişikliklerin yer alacağı yargı paketiyle ilgili hukukçuların da beklentileri var.
Hukukçular Derneği Genel Başkanı Ahmet Yılmaz yeni yargı paketinden beklentilerini başlıklar halinde Sputnik’e açıkladı. Hukukçular Derneği’nin beklentileri şöyle:

‘Hedef süreye uyulması sağlanmalı’

“Uzun yargılama sürelerinden kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçilmeli ve yargıda belirlenen hedef sürelere yargı personelinin uyması sağlanmalı, denetlenmeli, uymayanlara terfi engeli gibi yaptırımlar. Hayata geçirilmeli. Hakim-savcı terfi sistemi revize edilmeli, belli bir tecrübeye sahip yargı personelinin büyük şehirlere atanması yapılmalı, kura ile birinci bölgeye gelinmesinin önüne geçilmelidir."

‘Tutuklama cezaya dönüşmemeli’

"Tutuklamanın cezaya dönüşmesinin önüne geçilmeli, tutuklama karar gerekçeleri şablon olmaktan çıkmalı, hukuken tatmin edici gerekçeler yazılmalı ve yargı personelinin bu husustaki kararları denetlenerek son düzenlemelere uygun karar verilmesi sağlanmalıdır. Arama -Elkoyma konusunda kolluğun İnsan Hak ve Hürriyetlerine uygun davranması sağlanmalı, kolluk personeli insan hakları konusunda eğitilmelidir."

‘Adliyelerde iş yükü azaltılmalıdır’

"Kamulaştırma mevzuatı mülkiyet hakkini güçlendirecek şekilde yeniden ele alınmalıdır. Tahkim vb alternatif hızlı yargılama enstrümanları yaygınlaştırılarak süreçler hızlandırılmalı ve Adliyelerin is yükü azaltılmalıdır. İmar mevzuatı uygulamaları eşitlikçi , şeffaf ve öngörülebilir şekilde yeniden ele alınmalıdır."

‘İddianameler taraflara verilmeli’

İddianameler mağdur ve müştekilere de tebliğ edilmeli, idari davalarda dosyaya giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliği zorunlu hale getirilmeli, Ceza yargılamasında müdafinin dosyayı inceleme yetkisine yönelik kısıtlama kararlarına üst süre sınırı getirilirken avukatların dosyalardan bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilmelidir. Stajyer avukatların yetkilerini kullanma konusundaki uygulama engelleri kaldırılmalıdır.

‘İcra ile çocuk teslim mağduriyeti giderilmeli’

Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri giderecek düzenlemeler yapılarak uyuşmazlıkların derinleşmesinin önüne geçilmelidir. Boşanmanın ferileri konusunda anlaşma bulunmasa dahi taraflar boşanma konusunda hemfikir ise derhal boşanmaya karar verilmeli, feri hususlar tefrik edilmelidir. Bu husus boşanma kararının kesinleşmesine engel olmamalıdır. İcra yoluyla çocuk teslimine ilişkin mağduriyetler giderilmelidir. Borçluyu daha fazla zor duruma düşüren harç oranları azaltılmalı, icra süreçleri kısaltılmalıdır.”
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