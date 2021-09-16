Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210916/mesut-ozil-alman-basinina-konustu-fenerbahce-denkleme-girince-hicbir-seyin-onemi-kalmadi-1048963167.html
Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
Mesut Özil, Frankfurt maçı öncesi Alman haber ajansı SID’e konuştu. Arsenal’dan ayrılırken ABD’den teklif aldığını söyleyen Mesut, “Fenerbahçe denkleme girince... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:42+0300
2021-09-16T14:42+0300
yaşam
abd
mesut özil
fenerbahçe
joachim löw
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962833_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_8b61f2eb0f712beff00714b8345aa614.jpg
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı, Frankfurt maçı için gittiği Almanya’da medyanın ilgi odağı oldu. CNN Türk’ün aktardığına göre Mesut Özil, haber ajansı SID’e açıklamalarda bulundu.Özil, milli takımdan eski teknik patronu Joachim Löw ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya, “Koronavirüs önlemleri nedeniyle Frankfurt’ta kendisiyle görüşemeyeceğiz. Ancak Löw, İstanbul’u çok iyi biliyor. Onu Kadıköy’deki bir maçımıza bekliyorum. Daha önce de davet etmiştim. Salgın nedeniyle Almanya’daki aile üyelerimle de görüşemeyeceğim ama beni izlemek için statta olacak” ifadelerini kullandı.32 yaşındaki futbolcu, Arsenal’dan ayrılmaya karar verdiğinde ABD’den teklifler aldığını söyledi.‘Harika hissediyorum’Özil, “Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. ABD’den iyi teklifler aldım, başka ülkelerden de isteyenler oldu. Ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra benim için gerisinin hiçbir önemi yoktu. Burada harika hissediyorum. Hem özel hem de profesyonel hayatımda son derece mutluyum” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048962833_60:0:707:485_1920x0_80_0_0_ae7a34553a413403b39c548e093c40fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, mesut özil, fenerbahçe, joachim löw

Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı

14:42 16.09.2021
© AAMesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
Abone ol
Mesut Özil, Frankfurt maçı öncesi Alman haber ajansı SID’e konuştu. Arsenal’dan ayrılırken ABD’den teklif aldığını söyleyen Mesut, “Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı” dedi. Yıldız futbolcu ayrıca Löw’ü İstanbul’daki bir maça davet ettiğini belirtti.
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı, Frankfurt maçı için gittiği Almanya’da medyanın ilgi odağı oldu. CNN Türk’ün aktardığına göre Mesut Özil, haber ajansı SID’e açıklamalarda bulundu.
Özil, milli takımdan eski teknik patronu Joachim Löw ile görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili soruya, “Koronavirüs önlemleri nedeniyle Frankfurt’ta kendisiyle görüşemeyeceğiz. Ancak Löw, İstanbul’u çok iyi biliyor. Onu Kadıköy’deki bir maçımıza bekliyorum. Daha önce de davet etmiştim. Salgın nedeniyle Almanya’daki aile üyelerimle de görüşemeyeceğim ama beni izlemek için statta olacak” ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki futbolcu, Arsenal’dan ayrılmaya karar verdiğinde ABD’den teklifler aldığını söyledi.

‘Harika hissediyorum’

Özil, Fenerbahçe her zaman benim favori kulübümdü. ABD’den iyi teklifler aldım, başka ülkelerden de isteyenler oldu. Ancak Fenerbahçe denkleme girdikten sonra benim için gerisinin hiçbir önemi yoktu. Burada harika hissediyorum. Hem özel hem de profesyonel hayatımda son derece mutluyum” diye konuştu.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:28Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
15:27Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
15:26KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
15:18 Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
15:17Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
15:16Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı
15:07Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak
14:57İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
14:54Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
14:51Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
14:44Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı
14:42Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
14:22ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz
14:16Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
14:14Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
14:04Moderna ve Pfizer'den üçüncü doz açıklaması: Kovid-19 aşılarının etkinliği azalıyor
14:00TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı
14:00Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
13:59'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
13:56İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL