https://tr.sputniknews.com/20210916/peskov-putin-en-az-bir-hafta-karantinada-kalacak-1048963694.html

Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak

Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çevresinde rastlanan koronavirüs vakaları nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en az bir hafta karantinada... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:07+0300

2021-09-16T15:07+0300

2021-09-16T15:07+0300

dünya

rusya

vladimir putin

kremlin

dmitriy peskov

açıklama

karantina

koronavirüs

kovid-19

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Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Karantinanın en az bir hafta süreceğini düşünüyorum, ancak net olarak kaç gün olacağını söyleyemem” dedi.Peskov, Putin’in işi, yaşamı ve güvenliği için hizmet veren kişiler arasında koronavirüse rastlandığını kaydetti.‘Sputnik V’nin etkinlik düzeyi konusunda şüphe yok’Putin’in koronavirüsle ilgili gerekli tüm testlerinin yapıldığını ve normal şekilde çalışmaya devam etiğini belirten Peskov, koronavirüse yakalanan kişiler arasında hiç kimsenin durumunun ağır olmadığını, herkesin süreci hafif geçirdiğini vurguladı.Peskov, bu kişilerin ne zaman hastalandığı sorusuna karşılık da, “Büyük ihtimalle eylülde” yanıtını verdi.Putin’in çevresinde onlarca kişinin koronavirüse yakalandığını söylemesinin Sputnik V aşısının etkinlik düzeyi hakkında şüphe uyandırıp uyandırmadığı sorusuna karşılık Peskov, “Hayır, uyandırmıyor. Aşı olanlara da virüs bulaşabilir. Birçok kez söyledik. Aşının yoğun bakıma alınmaktan ve ölümden koruma oranı çok yüksek, ancak virüs vücudunuza bulaşabilir ve hastalığı hafif biçimde geçirebilirsiniz” yanıtını verdi.‘AP’nin Rusya ile ilişkileri gözden geçirilmesi çağrısının olduğu raporu onaylaması üzücü’Peskov, “Bu belgede yazılanlar sadece üzüntü verici. Maalesef raporda diyalog kurulması, mevcut sorunların ve fikir ayrılıklarının çeşitli düzeylerde ve çeşitli kanallar üzerinden müzakere yoluyla çözülmesinden bahsedilmiyor” dedi.Avrupa Parlementosu Strazburg’daki oturumda Litvanyalı vekil Andrius Kubilius’un AB yetkililerine Rusya ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptığı raporunu onaylamıştı.Raporda AB ülkeleri liderlerine AB’nin Rusya konusundaki politikasını gözden geçirmeye yönelik tavsiyeler yer alıyor. Rusya’nın AB’nin meselelerine karışmasının engellenmesi, güvenlik tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği iddia ediliyor. Bununla birlikte demokratik ilkeler ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi durumunda AB ülkelerinin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da yapılacak seçimleri tanımaması çağrısı da yapılıyor.‘Putin’in G20’ye katılımı konusu üzerinde çalışılıyor’Peskov, Putin’in ekimdeki G20 zirvesine katılıp katılmayacağı konusunda üzerinde de çalışılmaya devam ettiğini, henüz bir karar alınmadığını ifade etti.Peskov karantinadaki Rus liderin Duma’daki seçimlerde elektronik ortamdan oy kullanmak için kayıt yaptırdığını ekledi.

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rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, açıklama, karantina, koronavirüs, kovid-19