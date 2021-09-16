https://tr.sputniknews.com/20210916/putin-2022-kis-olimpiyatlarini-ziyaret-edecek-1048970211.html

Putin, 2022 Kış Olimpiyatları’nı ziyaret edecek

Putin, 2022 Kış Olimpiyatları’nı ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in başkenti Pekin’de Şubat 2022’de gerçekleştirilecek Kış Olimpiyatları’na katılması için yöneltilen daveti kabul... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T17:20+0300

2021-09-16T17:20+0300

2021-09-16T17:20+0300

yaşam

rusya

moskova

vladimir putin

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de Çinli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Devlet Başkanı Vladimir Putin, (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping’in Şubat 2022’de Pekin’de gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları’nı ziyaret etmesi yönündeki davetini memnuniyetle kabul etti” dedi.Lavrov, oyunlar sırasında Rus ve Çinli sporcuların hem spor alanında hem de insani anlamda yüksek niteliklerini göstermesini umduklarını ifade etti.Rusya ile Çin arasındaki dostluk anlaşmasının tarihsel önemini vurgulayan Lavrov, Moskova ile Pekin’in çeşitli düzeylerde düzenli olarak temaslar gerçekleştirdiğini belirtti.Rus sporcuların Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarında bayrakları ve marşları ile katılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle sporcular 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROC adı altında performans sergileyecek.Rus hükümet yetkililerine de ev sahibi ülkenin lideri tarafından davet edilmedikleri sürece olimpiyat akreditasyonu verilemiyor.Kısıtlamalar Rusya’da devlet destekli doping uygulaması olduğu ve laboratuvar sonuçları üzerinde oynandığı iddiaları nedeniyle yürürlükte.Uluslararası Spor tahkim Mahkemesi doping kurallarının ihlal edildiği iddiaları nedeniyle Rus sporcuların 16 Aralık 2022’ye kadar uluslararası müsabakalarda kendi bayrakları ile yarışmasını yasaklamıştı. Yasak nedeniyle Tokyo Olimpiyatları’nda da ülkelerini ROC adı altında, bayrakları ve marşları olmadan temsil etmişti.

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rusya, moskova, vladimir putin