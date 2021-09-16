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Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf eden saldırgan gözaltında
Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf eden saldırgan gözaltında
Kayseri'de Şura Asena A.'nın pencereden düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili S.T., gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T07:21+0300
2021-09-16T07:20+0300
yaşam
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
saldırgan
itiraf
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Şura Asena A., 12 eylülde evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şura Asena A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı.2 ayrı suçtan arandığı tespit edildiEkipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan S.T. olduğunu belirledi. S.T., ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan Şükrü Teke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan ağır yaralanan Şura Asena A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Şura Asena A.'nın sağlık durumunun ağır olması nedeniyle henüz ifadesinin alınamadığı belirtildi.
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kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, saldırgan, itiraf

Şura Asena'yı pencereden attığını itiraf eden saldırgan gözaltında

07:21 16.09.2021
© DHAŞükrü Teke
Şükrü Teke - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
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Kayseri'de Şura Asena A.'nın pencereden düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili S.T., gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. Yaralı kadının ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Şura Asena A., 12 eylülde evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şura Asena A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kadının pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlattı.

2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi

Ekipler, olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenerek, evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan S.T. olduğunu belirledi. S.T., ekiplerin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. S.T.'nin, emniyetteki ifadesinde, Şura Asena A.'yı pencereden attığını itiraf ettiği öğrenildi. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırgan Şükrü Teke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan ağır yaralanan Şura Asena A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Şura Asena A.'nın sağlık durumunun ağır olması nedeniyle henüz ifadesinin alınamadığı belirtildi.
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