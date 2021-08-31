https://tr.sputniknews.com/20210831/esini-balkondan-atti-intihara-kalkisti-diyerek-serbest-kaldi-1048484103.html

Eşini balkondan attı, 'intihara kalkıştı' diyerek serbest kaldı

Eşini balkondan attı, 'intihara kalkıştı' diyerek serbest kaldı

Van'da yaklaşık 5 ay önce tartıştığı eşi tarafından önce boğazı sıkılan ardından üçüncü kattan atılan 2 çocuk annesi Çiğdem Ergin felç kaldı. Eşi Sinan... 31.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-31T17:59+0300

2021-08-31T17:59+0300

2021-08-31T17:59+0300

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kadın hakları

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Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan biri 1, diğeri 5 yaşında 2 kız çocuğu olan Çiğdem Ergin, 24 Nisan'da iddiaya göre, 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan eşi Sinan Ergin ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ergin'in ifadesinde eşinin intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Çiğdem Ergin, önce kaş ve gözleri ile sorulan sorulara cevap verip, intihara kalkışmadığını, eşi Sinan Ergin tarafından balkondan atıldığını polise anlattı, daha sonra sözlü ifade verdi.20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldıİfade üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili Sinan Engin hakkında soruşturma başlattı. 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sinan Ergin hakkında ‘Eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.İddianamede, ‘şüphelinin tartışma yaşadığı eşinin boğazını sıkarak bilincini kaybetmesi sonucu kucağına alıp balkondan atması’ şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep edildi.'16 yaşındayken evlendik'Balkondan atıldığını söyleyen ve felç kalarak yatağa mahkum olan Çiğdem Ergin, eşinin kendisine uyguladığı şiddeti anlattı. Çiğdem Ergin, 6 yıllık evliliği süresince hem eşinin hem de ailesinin kendisine sürekli psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.Ergin, "Kendi isteğimle henüz 16 yaşındayken evlendik. Şu an iki çocuğum var. Bu olay 24 Nisan'da gerçekleşti. O gün küçük kızımın doğum günüydü. Ben de eşimin manavına gittim. Oraya gittiğimde bir bayanla oturup yemek yiyorlardı. Ben de ramazan ayı nedeniyle niyetliydim. 'Neden oruç tutmuyorsun' dedim. Sonra kadının yanında gururumu incitecek söylemlerde bulundu. Benim orada kadınlık gururum incindi. Ben de pasta almadan eve gittim" dedi.'Polisle konuştuğumu duyunca deliye döndü'O akşam eşinin eve gelir gelmez şiddet uygulamaya başladığını anlatan Ergin, "Kapıyı açtığımda o şahıs çok asabi ve sinirli şekilde içeriye girdi. 'hayırdır neyin var' dedim. Bana dedi ki, sen çok anlayışsız bir kadınsın ve orada psikolojik şiddete çok maruz kaldım. Sonra fiziksel şiddete başladı. Sağ gözüme darp geldi. Buna dair raporlarım da var. Daha sonra saçımı kökünden çekti. Ben de koşarak telefonla babamı aradım" diye konuştu.Babasına ulaşamayınca polisi aradığını belirten Ergin yaşadıklarını, "Polisi aradım, dedim ki, 'beni kurtarın, şu an fiziksel şiddete maruz kalıyorum. Beni kadın sığınma evine alın'. Polisler de benim adresimi istedi. Ben de onlara 'Adresi bilmiyorum. Ama size evi tarif edebilirim' dedim. Sonra Sinan polisle konuştuğumu duyunca, deliye döndü. 'Nasıl ararsın'. Orada şiddet iyice başladı" diye anlattı.'Herkese intihar ettiğimi söylemiş'Şiddet sonrası gözlerini yoğun bakımda açtığını ifade eden Ergin, "Kendime geldiğimde 'Ne işim var burada dedim', dediler ki intihar etmişsin. Ben de ‘intihar etmedim' dedim. Beni binanın üçüncü katından atmış. Eşim herkese intihar ettiğimi söylemiş. Zaten boynumu çevirdikten sonra şuurumu ve bilincimi kaybettim. Onlar sebep oldular, beni yatağa mahkum bıraktılar. Elimi, kolumu kaldıramıyorum. Sapasağlam bir insanken elini kaldıramamak, yürüyememek çok zor bir şey" dedi.'Kızım her şeyi gördü'Kızlarının gözü önünde eşinin kendisine şiddet uyguladığını anlatan Ergin, "Defalarca bu şiddeti kızlarımın önünde yaptı. Hatta büyük kızım 'Anne susma, konuş' diyordu. Ailesinden de davacıyım. Çünkü bana psikolojik şiddet uyguladılar. Kızımın uzmanlar, psikologlar eşliğinde beyanı da alındı. Kızım her şeyi gördü. Keşke görmeseydi. Hala tutuklanmadı. Sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı ve hakime sesleniyorum. Nasıl vicdanları kabul ediyor?" diyerek yardım istedi.Anne ve babasının tartışmalarına tanıklık eden 5 yaşındaki R.A.E. de yaşananları aile destek uzmanına anlattı.R.A.E.'nin iddianameye yansıyan ifadesinde, salonda annesinin telefonuyla oyun oynadığı sırada annesiyle babasının tartışmaya başladıklarını, annesinin 'Beni bu evden götürün' diye bağırdığını, babasının annesini kucağına alarak aşağıya attığını söylediği öğrenildi.Ayrıca küçük kızın babasına 'Baba yapma, ben annemi çok seviyorum' dediği de iddianamede yer aldı.

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türkiye, kadın, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz, kadın hakları