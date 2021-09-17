Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/abd-disisleri-bakani-blinken-fransa-hayati-ortagimiz-1048982180.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere ve Avusturalya ile birlikte gerçekleştirdikleri Hint-Pasifik bölgesi güvenlik ortaklığının sonucunda öfkelenen... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T03:25+0300
2021-09-17T03:25+0300
dünya
abd
fransa
avustralya
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048598013_0:81:1800:1094_1920x0_80_0_0_ff71f976b787ca345504d9311ebc2cac.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Avustralya dışişleri ve savunma bakanları ile Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Blinken basın toplantısında, Avustralya ile imzalanan denizaltı alım anlaşmasının ardından Fransa ile gerilen ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinde “hayati bir ortak” olduğunu belirterek Washington'un Paris ile işbirliğine devam edeceğini ifade etti. Washington’un denizaltı anlaşmasını açıklanmadan önce Fransız makamlarla temas halinde olduğunu söyleyen Blinken, "Fransa ile Hint-Pasifik'te ve dünyanın bir çok yerinde inanılmaz derecede yakın işbirliği içerisindeyiz. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bu ilişkiye, bu ortaklığa çok değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de gazetecilere verdiği demeçte, ABD’nin kararını savundu ve anlaşmayla ilgili hem Çin hem de Fransa’dan gelen eleştirileri reddetti. Jen Psaki Çin ile çatışma peşinde olmadıklarını belirterek amaçlarının Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik olduğunu söyledi.Ne olmuştu?ABD Başkanı Joe Biden, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesi güvenliği için ortaklık kurduklarını ve beraber çalışacağını duyurmuştu. Biden ayrıca, Avusturalya’nın ABD üretimi olan nükleer-kuvvetli denizaltılarını satın alacağını bildirmişti. Avusturalya’nın ABD ile anlaşarak, Fransa’yla olan 40 milyar dolarlık anlaşmasını iptal etmesi Fransa’yı kızdırmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturalya ile aralarındaki 40 milyar dolarlık anlaşmanın kaybedilmesine tepki göstererek, bu durumu “arkadan bıçaklamak” olarak nitelendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210916/fransa-aukusa-tepkili-sirtimizdan-bicaklandik-1048952992.html
https://tr.sputniknews.com/20210917/fransa-denizalti-krizinden-sonra-washingtondaki-abd-fransa-dostluk-galasini-iptal-etti-1048981580.html
abd
fransa
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048598013_117:0:1684:1175_1920x0_80_0_0_e2b79acff4cf637b1adba3a10b99a382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fransa, avustralya, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız

03:25 17.09.2021
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© REUTERS / Olivier Douliery
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere ve Avusturalya ile birlikte gerçekleştirdikleri Hint-Pasifik bölgesi güvenlik ortaklığının sonucunda öfkelenen Fransa’yı “hayati ortak” olarak nitelendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile Avustralya dışişleri ve savunma bakanları ile Washington'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Blinken basın toplantısında, Avustralya ile imzalanan denizaltı alım anlaşmasının ardından Fransa ile gerilen ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.
Blinken, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinde “hayati bir ortak” olduğunu belirterek Washington'un Paris ile işbirliğine devam edeceğini ifade etti. Washington’un denizaltı anlaşmasını açıklanmadan önce Fransız makamlarla temas halinde olduğunu söyleyen Blinken, "Fransa ile Hint-Pasifik'te ve dünyanın bir çok yerinde inanılmaz derecede yakın işbirliği içerisindeyiz. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bu ilişkiye, bu ortaklığa çok değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Avustralya ve Fransa arasındaki denizaltı anlaşması- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık
Dün, 10:40
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de gazetecilere verdiği demeçte, ABD’nin kararını savundu ve anlaşmayla ilgili hem Çin hem de Fransa’dan gelen eleştirileri reddetti. Jen Psaki Çin ile çatışma peşinde olmadıklarını belirterek amaçlarının Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesi güvenliği için ortaklık kurduklarını ve beraber çalışacağını duyurmuştu. Biden ayrıca, Avusturalya’nın ABD üretimi olan nükleer-kuvvetli denizaltılarını satın alacağını bildirmişti.
Avusturalya’nın ABD ile anlaşarak, Fransa’yla olan 40 milyar dolarlık anlaşmasını iptal etmesi Fransa’yı kızdırmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturalya ile aralarındaki 40 milyar dolarlık anlaşmanın kaybedilmesine tepki göstererek, bu durumu “arkadan bıçaklamak” olarak nitelendirmişti.
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
DÜNYA
Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti
02:44
2
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:32Fitch, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti
03:25ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Fransa hayati ortağımız
03:08Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Tribünde bir taraftar olsaydım takımımla gurur duyardım
03:02Van Gogh'un yeni keşfedilen çizimi ilk kez Amsterdam'da sergilendi
02:44Fransa, denizaltı krizinden sonra Washington'daki ABD-Fransa dostluk galasını iptal etti
02:43Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım
02:23ABD'de federal mahkeme, salgın nedeniyle göçmen ailelerin geri çevrilmesinin engellenmesine hükmetti
02:14Batman’da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
02:12ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor
01:46Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Philip'in vasiyetnamesi 'monarşinin haysiyeti' için 90 yıl gizli kalacak
01:45Giresun'da selden etkilenen okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verildi
01:28Yeni araştırma: Sputnik V aşısının delta varyantına karşı yüksek etkinliği kanıtlandı
01:09Çevresine borçları olduğunu söyleyen Şaban Kır, yaşamına son verdi
00:55‘Rus S-500 hava savunma sisteminin ilk alıcısı Hindistan olabilir’
00:54İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporuna yanıt: Profesyonellikten uzak
00:33Macron: Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız
00:21Türkiye 'togg.com' adresini kullanamayacak
00:20Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
00:17Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
00:07Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı