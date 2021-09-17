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Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım
Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım
Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif olan bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Ödeyeceği cezaya ve karantina yurduna... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T02:43+0300
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Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.
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temas, pozitif, koronavirüs, pcr

Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım

02:43 17.09.2021 (güncellendi: 03:14 17.09.2021)
© İHAKırıkkale'de Kovid-19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı
Kırıkkale'de Kovid-19 PCR testi pozitif olan genç bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif olan bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Ödeyeceği cezaya ve karantina yurduna götürülmesine tepki gösteren kadın görevlilerin kendisinden maske takması talebine 'maskem yok ki takayım' yanıtını verdi. Kadını savunan arkadaşı ise polis memurlarına 'Kovid kaldı mı kalmadı' dedi.
Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı.
Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.
Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi.
Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.
Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.
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