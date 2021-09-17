https://tr.sputniknews.com/20210917/arkadaslariyla-gezerken-polise-yakalanan-koronaviruslu-kadin-maskem-yok-ki-takayim-1048981436.html

Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım

Arkadaşlarıyla gezerken polise yakalanan koronavirüslü kadın: Maskem yok ki takayım

Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif olan bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte caddede dolaşırken polise yakalandı. Ödeyeceği cezaya ve karantina yurduna... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T02:43+0300

2021-09-17T02:43+0300

2021-09-17T03:14+0300

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koronavirüs

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Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı devriyesi sırasında cedde de dolaşan bir grup vatandaşın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada Tuğçe P'nin izleminin devam ettiğini belirledi. Polis, durumun İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Denetim ekiplerince yapılan HES kodu kontrolünde Tuğçe P'nin Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit etti.Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan Tuğçe P, "Mükemmel, çok güzel. İsterseniz 10 bin lira yazın" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, buradaki işlemlerin arından 21 yaşındaki Tuğçe P'yi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir yurda yerleştirildi.Yanında bulunan 4 arkadaşı da temaslı yazılarak 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

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2021

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temas, pozitif, koronavirüs, pcr