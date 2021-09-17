https://tr.sputniknews.com/20210917/esi-ve-15-yasindaki-oglunu-uzerlerine-kolonyayla-yakan-babanin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1049003823.html

Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yakan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yakan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1.5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T18:34+0300

2021-09-17T18:34+0300

2021-09-17T18:38+0300

türkiye

izmir

ifade

bebek

çocuk

menderes

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İzmir'in Menderes ilçesinde 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E., tartışığı eşi ve oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yaktı.Kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Gözaltına alınan Veysi E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Veysi E.'nin "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği belirtildi.Eşini daha önce de n darp ettiği belirtilenVeysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

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izmir, ifade, bebek, çocuk, menderes