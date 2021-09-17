https://tr.sputniknews.com/20210917/istanbulda-aranan-sahislara-operasyon-cok-sayida-kisi-gozaltinda-1048983415.html

İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul'da aranan şahıslara operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T07:24+0300

2021-09-17T07:24+0300

2021-09-17T07:23+0300

türkiye

gözaltı

yakalama

aranan şahıslar büro amirliği

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Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.Polisin geldiğini görünce çatıya çıktı, mahsur kaldıOperasyon yapılan adreslerden biri de, Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daire oldu. Baskın sırasında, berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı isimli kişi polisin geldiğini görünce kapıyı açmadı. Oturduğu apartmanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan Kavaklı, yan taraftaki binanın çatısına çıkınca, mahsur kaldı. Kavaklı geriye de inemeyince arkasından gelen polislerden yardım istedi.İtfaiye kurtardıPolis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle Kavaklı'nın mahsur kaldığı binanın çatısına ulaştı. İtfaiye erleri tarafından indirilen Kavaklı, gözaltına alındı.Operasyonun adreslerinden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi oldu. Hakkında, başta gasp olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan bir kişinin Güzel sokakta oturduğu adrese baskın yapıldı. Baskın sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.İl genelinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların gece boyu sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/trabzonda-isid-operasyonu-2-gozalti-1048967002.html

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gözaltı, yakalama, aranan şahıslar büro amirliği