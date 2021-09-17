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https://tr.sputniknews.com/20210917/istanbulda-kopek-otelindeki-olume-suc-duyurusu-1048991280.html
İstanbul'da köpek otelindeki ölüme suç duyurusu
İstanbul'da köpek otelindeki ölüme suç duyurusu
İstanbul Sarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan 'Puffy' isimli küçük köpek, başka bir köpeğin saldırısı sonucunda öldü. Köpeğin sahibi kadın, saldırı anı... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T12:53+0300
2021-09-17T12:53+0300
türkiye
istanbul
saldırı
kedi
köpek
otel
hayvansever
hayvan hakları
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, köpek oteline bırakılan Puffy, bir diğer köpek tarafından öldürüldü. Puffy'nin sahibi Beliz Naz Özışıklar, çalışanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Olay, 18 Temmuz tarihinde Sarıyer'de bir hayvan otelinde meydana geldi. İddialara göre, Beliz Naz Özışıkçılar, yurt dışı seyahatine gitmeden önce Puffy isimli köpeğini bir hayvan oteline bıraktı. Otelde konaklayan Amerikan cinsi büyük ırk Staffordshire cinsi köpek, Pomerian cinsi Puffy'e saldırdı. Otel çalışanının gözlerinin önünde yaşanmasına karşın müdahale etmediği iddia edilen olayda, Puffy hayatını kaybetti.Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede müşteki Özışıkçılar'ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy'i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği belirtilerek, seyahat öncesinde Puffy'i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.'Bir kadın saldırıyı gördü ama durdurmadı'Müşteki Özışıkçılar'ın yurt dışında olduğu sırada bilinmeyen bir numaradan arandığının anlatıldığı dilekçede, arayan kişinin kendisine Puffy'nin öldüğünü söylediği belirtildi. Otelde çalışan bir kadının saldırıyı görmesine karşın durdurmadığının da anlatıldığı dilekçede, işletmecinin öncesinde otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı kaydedildi.'Görevi kötüye kullanma suçundan hapis talep edildi'Dilekçede saldırı sonrasında Puffy’inin olay yerinde öldüğü ve veteriner hekime ölmüş bir şekilde götürüldüğü belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Güvenlik kamerasına yansıdıPuffy'e saldırı anı ise, pet otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Staffordshire cinsi büyük ırk köpeğin Puffy'e saldırdığı, otel çalışanının saldırı anında müdahale etmediği ve sonrasında Puffy'nin bir süre yerde yattığı görülüyor.
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istanbul, saldırı, kedi, köpek, otel, hayvansever, hayvan hakları

İstanbul'da köpek otelindeki ölüme suç duyurusu

12:53 17.09.2021
© İHAköpek oteli
köpek oteli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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İstanbul Sarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan 'Puffy' isimli küçük köpek, başka bir köpeğin saldırısı sonucunda öldü. Köpeğin sahibi kadın, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili otel çalışanlarının ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, köpek oteline bırakılan Puffy, bir diğer köpek tarafından öldürüldü. Puffy'nin sahibi Beliz Naz Özışıklar, çalışanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olay, 18 Temmuz tarihinde Sarıyer'de bir hayvan otelinde meydana geldi. İddialara göre, Beliz Naz Özışıkçılar, yurt dışı seyahatine gitmeden önce Puffy isimli köpeğini bir hayvan oteline bıraktı. Otelde konaklayan Amerikan cinsi büyük ırk Staffordshire cinsi köpek, Pomerian cinsi Puffy'e saldırdı. Otel çalışanının gözlerinin önünde yaşanmasına karşın müdahale etmediği iddia edilen olayda, Puffy hayatını kaybetti.
Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede müşteki Özışıkçılar'ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy'i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği belirtilerek, seyahat öncesinde Puffy'i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.

'Bir kadın saldırıyı gördü ama durdurmadı'

Müşteki Özışıkçılar'ın yurt dışında olduğu sırada bilinmeyen bir numaradan arandığının anlatıldığı dilekçede, arayan kişinin kendisine Puffy'nin öldüğünü söylediği belirtildi.
Otelde çalışan bir kadının saldırıyı görmesine karşın durdurmadığının da anlatıldığı dilekçede, işletmecinin öncesinde otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı kaydedildi.

'Görevi kötüye kullanma suçundan hapis talep edildi'

Dilekçede saldırı sonrasında Puffy’inin olay yerinde öldüğü ve veteriner hekime ölmüş bir şekilde götürüldüğü belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Puffy'e saldırı anı ise, pet otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Staffordshire cinsi büyük ırk köpeğin Puffy'e saldırdığı, otel çalışanının saldırı anında müdahale etmediği ve sonrasında Puffy'nin bir süre yerde yattığı görülüyor.
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