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Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi
Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T22:00+0300
2021-09-17T22:04+0300
dünya
ortadoğu
suudi arabistan
katar
muhammed bin selman
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh temim bin hamed al sani
faysal bin ferhan bin abdullah al suud
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de dostane ve kardeşçe bir toplantı (tam yer belirtilmedi) Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi" ifadelerine yer verdi.Ofis Müdürü Asakir'in Twitter'da yayınladığı fotoğrafta, söz konusu üç kişinin gülümseyerek samimi bir poz verdiği görülüyor.Asakir, toplantının içeriği, yeri ve Faysal bin Ferhan Al Suudilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladıSuudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.
suudi arabistan
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birleşik arap emirlikleri (bae)
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ortadoğu, suudi arabistan, katar, muhammed bin selman, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh temim bin hamed al sani, faysal bin ferhan bin abdullah al suud

Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi

22:00 17.09.2021 (güncellendi: 22:04 17.09.2021)
© Twitter/Bader Al AsakerSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© Twitter/Bader Al Asaker
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan Kızıldeniz'de buluştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de dostane ve kardeşçe bir toplantı (tam yer belirtilmedi) Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi" ifadelerine yer verdi.
Ofis Müdürü Asakir'in Twitter'da yayınladığı fotoğrafta, söz konusu üç kişinin gülümseyerek samimi bir poz verdiği görülüyor.
Asakir, toplantının içeriği, yeri ve Faysal bin Ferhan Al Suudilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.
Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.
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