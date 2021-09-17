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Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi
22:00 17.09.2021 (güncellendi: 22:04 17.09.2021)
© Twitter/Bader Al AsakerSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan
© Twitter/Bader Al Asaker
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan Kızıldeniz'de buluştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de dostane ve kardeşçe bir toplantı (tam yer belirtilmedi) Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi" ifadelerine yer verdi.
Ofis Müdürü Asakir'in Twitter'da yayınladığı fotoğrafta, söz konusu üç kişinin gülümseyerek samimi bir poz verdiği görülüyor.
لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021
يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5
Asakir, toplantının içeriği, yeri ve Faysal bin Ferhan Al Suudilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.
Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.
#PICTURE: A friendly meeting in the Red Sea brings together the Crown Prince Muhammed bin Salman, Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, and UAE's National Security Adviser Sheikh Tahnoun bin Zayed Al-Nahyan. (@Badermasaker) pic.twitter.com/mwXUfRqXxt— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 17, 2021
Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.
Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.