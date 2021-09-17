https://tr.sputniknews.com/20210917/katar-emiri-suudi-veliaht-prensi-ve-baeli-yetkili-kizildenizde-bir-araya-geldi-1049008492.html

Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi

Katar Emiri, Suudi Veliaht Prensi ve BAE'li yetkili Kızıldeniz'de bir araya geldi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T22:00+0300

2021-09-17T22:00+0300

2021-09-17T22:04+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

katar

muhammed bin selman

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh temim bin hamed al sani

faysal bin ferhan bin abdullah al suud

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de dostane ve kardeşçe bir toplantı (tam yer belirtilmedi) Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi" ifadelerine yer verdi.Ofis Müdürü Asakir'in Twitter'da yayınladığı fotoğrafta, söz konusu üç kişinin gülümseyerek samimi bir poz verdiği görülüyor.Asakir, toplantının içeriği, yeri ve Faysal bin Ferhan Al Suudilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladıSuudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.

suudi arabistan

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

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ortadoğu, suudi arabistan, katar, muhammed bin selman, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh temim bin hamed al sani, faysal bin ferhan bin abdullah al suud