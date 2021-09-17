https://tr.sputniknews.com/20210917/sultangazide-camide-imam-ve-cemaate-sopali-saldiri-1049004975.html

Sultangazi’de camide imam ve cemaate sopalı saldırı

Sultangazi’de camide imam ve cemaate sopalı saldırı

İstanbul Sultangazi'de alkollü halde geldiği camide imam ve cemaate sopayla saldırdığı iddia edilen kişi, cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T19:12+0300

2021-09-17T19:12+0300

2021-09-17T19:12+0300

türkiye

video

istanbul

saldırı

cami

imam

sultangazi

cemaat

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Sultançiftliği Merkez Camii’nde meydana gelen olayda, imamın sahip çıkarak bir hafta önce kalacak yer ayarladığı evsiz Ali Y. alkollü bir şekilde camiye geldi.İmamın uyarısıyla buradan ayrılan Ali Y. bir süre sonra elinde sopayla camiye gelerek, imam ve cemaate saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirilen Ali Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Ali Y.’nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eli sopalı kişinin cemaate saldırdığı ardından cemaatin saldırganı dövdüğü görünüyor.

türkiye

istanbul

sultangazi

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video, istanbul, saldırı, cami, imam, sultangazi, cemaat