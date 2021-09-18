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ABD'de benekli fener sineği alarmı: ‘Görürseniz öldürün’
ABD'de benekli fener sineği alarmı: ‘Görürseniz öldürün’
ABD'nin bazı eyaletlerinde görülen benekli fener sineği konusunda yetkililer, vatandaşları uyarıyor. Hızlı yayılan bir tür olmasıyla bilinen sineğe karşı henüz... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T18:58+0300
2021-09-18T18:58+0300
yaşam
abd
böcek
benekli fener sineği
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İlk olarak 2014 yılında ABD'nin Pennsylvania eyaletinde görülen benekli fener sineği yetkilileri ve vatandaşları endişelendiriyor.Hızla yayılan ve istilacı bir tür olan sinek yedi yılda Pennsylvania'nın 26 bölgesi olmak üzere Ohio ve Indiana gibi eyaletlerde de görülmeye başladı.NTV'nin aktardığı haberde, son olarak New York'ta görülen sinek çevrecilerin 'en çok arananlar' listesine girdi. Özellikle Pennsylvania'da bu konu o kadar ciddiye alınıyor ki Ziraat Dairesi Başkanlığı tarafından eyalette 'Benekli Fener Sineği Karantina ve Tedavi' emri yayınlandı. Buna göre sineği kasıtlı olarak başka bir bölgeye taşıyanlara para cezası gibi cezai yaptırımlar uygulanabilecek.'Bu türe karşı bir böcek ilacı yok'Benekli fener sineğinin bu kadar sorun haline gelmesinin en büyük nedeni 70'den fazla bitki türünün özsuyuyla beslenerek onları kurutması ve iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sekteye uğratması tehdidi. Kısa mesafelerde uçarak ya da zıplayarak hareket eden sinek türü çok hızlı şekilde çoğalabiliyor.'Mutlaka ezin'Brooklyn Botanik Bahçesi Nüdürü Ronnit Bendavid-Val, “Arabanızın arkası ya da bir beyzbol şapkası üzeri gibi herhangi bir şeyin üzerinde gezintiye çıkabilir hatta yumurta bırakabilirler. Peşlerinden giden hiçbir yırtıcı hayvan yok" dedi.Henüz bu türe karşı yapılmış organik bir böcek ilacının da olmadığını belirten Bedavid-Val, "herhangi birini görürseniz mutlaka ezin" uyarısında bulundu.
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abd, böcek, benekli fener sineği

ABD'de benekli fener sineği alarmı: ‘Görürseniz öldürün’

18:58 18.09.2021
© Fotoğraf : TwitterBenekli Fener Sineği
Benekli Fener Sineği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'nin bazı eyaletlerinde görülen benekli fener sineği konusunda yetkililer, vatandaşları uyarıyor. Hızlı yayılan bir tür olmasıyla bilinen sineğe karşı henüz bir ilaç geliştirilmediği için uzmanlar, vatandaşların sineği gördükleri yerde 'ezmelerini' istedi.
İlk olarak 2014 yılında ABD'nin Pennsylvania eyaletinde görülen benekli fener sineği yetkilileri ve vatandaşları endişelendiriyor.
Hızla yayılan ve istilacı bir tür olan sinek yedi yılda Pennsylvania'nın 26 bölgesi olmak üzere Ohio ve Indiana gibi eyaletlerde de görülmeye başladı.
NTV'nin aktardığı haberde, son olarak New York'ta görülen sinek çevrecilerin 'en çok arananlar' listesine girdi. Özellikle Pennsylvania'da bu konu o kadar ciddiye alınıyor ki Ziraat Dairesi Başkanlığı tarafından eyalette 'Benekli Fener Sineği Karantina ve Tedavi' emri yayınlandı. Buna göre sineği kasıtlı olarak başka bir bölgeye taşıyanlara para cezası gibi cezai yaptırımlar uygulanabilecek.

'Bu türe karşı bir böcek ilacı yok'

Benekli fener sineğinin bu kadar sorun haline gelmesinin en büyük nedeni 70'den fazla bitki türünün özsuyuyla beslenerek onları kurutması ve iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sekteye uğratması tehdidi. Kısa mesafelerde uçarak ya da zıplayarak hareket eden sinek türü çok hızlı şekilde çoğalabiliyor.

'Mutlaka ezin'

Brooklyn Botanik Bahçesi Nüdürü Ronnit Bendavid-Val, “Arabanızın arkası ya da bir beyzbol şapkası üzeri gibi herhangi bir şeyin üzerinde gezintiye çıkabilir hatta yumurta bırakabilirler. Peşlerinden giden hiçbir yırtıcı hayvan yok" dedi.
Henüz bu türe karşı yapılmış organik bir böcek ilacının da olmadığını belirten Bedavid-Val, "herhangi birini görürseniz mutlaka ezin" uyarısında bulundu.
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