Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de gençlerle birlikte şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dün Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin'de gençlerle bir araya geldi.Erdoğan, gençlerle birlikte 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını söyledi.
Mersin'de gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını gençlerle birlikte söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dün Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Mersin'de gençlerle bir araya geldi.