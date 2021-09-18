https://tr.sputniknews.com/20210918/pentagon-rus-ordusu-inanilmaz-bicimde-guclu-ve-modern-1049010547.html

Pentagon: Rus ordusu inanılmaz biçimde güçlü ve modern

Pentagon: Rus ordusu inanılmaz biçimde güçlü ve modern

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hyten, Rus ordusunun çok güçlü ve modernize edilen araçlarla donatıldığını belirtti. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T00:14+0300

2021-09-18T00:14+0300

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yaşam

abd

rusya

çin

john hyten

kuzey atlantik konseyi

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Atlantik Konseyi’nin düzenlediği sanal etkinlikte konuşan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, “Rusya'nın inanılmaz güçlü bir ordusu var. Son 20 yılda orduyu ne kadar değiştirdiklerini anlamak önemli” ifadesini kullandı.Modernize edilmiş nükleer silahlara, uzay ve siber imkanlarına sahip Rusya’nın ABD için önemli bir sorun olduğunu söyleyen ABD’li general, “Nükleer güç olarak tarihimiz boyunca hiçbir zaman iki nükleer rakiple uğraşmak zorunda kalmamıştık” dedi.Hyten, “Rusya ve Çin ile aynı anda etkin bir şekilde başa çıkmak inanılmaz derecede önemli” diye kaydetti.Rusya ve Çin ile stratejik diyalogun küresel istikrar için gerekli olduğunu dile getiren Hyten, bu ülkelerin imkanlarını ve amaçlarını anlamak istediklerini belirterek, “Bir tür anlaşmaya varmalıyız çünkü istikrar iyidir” diye ekledi.

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rusya

çin

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abd, rusya, çin, john hyten, kuzey atlantik konseyi