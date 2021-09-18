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Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularının aldığı maaşla ilgili iddialara TRT'den yanıt
Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularının aldığı maaşla ilgili iddialara TRT'den yanıt
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, "TRT Spor yorumcularına dönük, sistematik bir şekilde devam ettirilen ve yalana dayalı karalama kampanyalarına karşı basın... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T16:58+0300
2021-09-18T17:09+0300
türkiye
spor
trt
basın açıklaması
rıdvan dilmen
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Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), tarafından spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında yapılan suç duyurusuna TRT bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.TRT Kurumsal tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.
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spor, trt, basın açıklaması, rıdvan dilmen

Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularının aldığı maaşla ilgili iddialara TRT'den yanıt

16:58 18.09.2021 (güncellendi: 17:09 18.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, "TRT Spor yorumcularına dönük, sistematik bir şekilde devam ettirilen ve yalana dayalı karalama kampanyalarına karşı basın açıklamamızdır" ifadelerini kullanarak sosyal medyadan bir basın açıklaması yaptı.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), tarafından spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında yapılan suç duyurusuna TRT bir basın açıklamasıyla yanıt verdi.
TRT Kurumsal tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TRT’de spor programlarına çıkan yorumcularımıza yönelik sistematik bir şekilde yürütülen ve yalana dayanan algı operasyonları belli bir süre dikkate alınmamıştır. Bazı art niyetli kesimlerin kendi menfaatleri adına giriştikleri bu ilgi çekme çabasına katkı sağlamamak için şu ana kadar bir açıklama yapılmamıştır. Bununla birlikte söz konusu yalan ve iftiraların TRT’nin kurumsal itibarına zarar verme aşamasına gelmesi ve son süreçte siyasete malzeme edilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularımızın aldığı ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar bilinçli olarak gündemde tutularak, TRT’nin kurumsal itibarına zarar verilmek istenmektedir. Zira, Rıdvan Dilmen ve TRT bünyesinde yer alan diğer spor yorumcularının ücretlerine dair ortaya atılan rakamlar asla doğru değildir, akıl ve mantık dışıdır, haksız bir şekilde ithamda bulunan kişilerin hayal ürünüdür.

Gerek sosyal medyada gerekse kamuoyunda ismi zikredilen spor yorumcularımız, devlet televizyonunda yer almanın gururunu ve itibarını her türlü maddi kazanımın üstünde tutmaktadır. Söz konusu iftiraların hedefinde olan yorumcularımız çok büyük fedakârlıkta bulunarak ve gönül bağını önceleyerek TRT ekranlarında program yapmaktadırlar.

Milletimiz de yorumcularımızın bu gayret ve emeğinin karşılığını yayına başladıkları ilk günden itibaren vermiş ve spor programlarımızı ilk sıraya yerleştirmiştir. Dolayısıyla, bu haksız saldırıların asıl sebebi, hiç kuşkusuz “%100 Futbol” programı başta olmak üzere TRT’nin spor programlarının kamuoyunda gördüğü büyük ilgidir. Anlaşılmaktadır ki, söz konusu başarı, organize odakların yalan ve iftiralarını daha da artırmasına neden olmuştur.

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.
HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, TRT’nin halkın vergileriyle kurulduğuna ve vergilerle yayın faaliyetlerini sürdürdüğüne vurgu yapılmış, TRT’nin bir kamu kurumu olduğuna dikkat çekilmişti.
TRT’nin, AK Parti iktidarı döneminde yayın ilkelerinden uzaklaştırıldığı belirtilen dilekçede, “Suç Duyurusu; Kamuoyu yararının ve ekonomik menfaatlerinin gözetilmediğinin göstermesi açısından ve kamunun kaynaklarının yandaş ‘işadamlarına’, ‘sanatçılara’, ‘sporculara’ nasıl peşkeş çekildiğini göstermesi bakımından önemlidir” ifadeleri kullanılmıştı.
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