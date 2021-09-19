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https://tr.sputniknews.com/20210919/emine-erdoganin-ilk-kitabi-satisa-cikiyor-1049038230.html
Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor
Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor
Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabı, ekim ayı başında... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T12:21+0300
2021-09-19T12:23+0300
afrika
recep tayyip erdoğan
kitap
emine erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye yapacağı ziyarete eşlik edecek Emine Erdoğan, 'Afrika Seyahatlerim' adını verdiği ilk kitabını, 20 Eylül'de Türk Evi'nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak. Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor. Türkçesi Turkuaz Yayınları tarafından çıkarılacak kitap, ekim ayı başında Türkiye'de satışa sunulacak, ayrıca uluslararası yayınevleri tarafından İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde yayımlanacak. Kitaba, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, "Afrika'ya doğru" başlıklı ön sözde, yurt dışı yolculuklarının, kendisi için "insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumlulukları yeniden hatırlamak" demek olduğunu dile getirdi. Afrika'ya eşinin gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ziyaret yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu hatırat, eşimin Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerine yaptığım refakat sırasındaki şahitliklerime dayanıyor. Umuyorum bu kitap, iyiliğe, iş birliğine ve birbirimizi daha iyi anlamaya vesile olur, Afrika ile aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu. Kitabın geliri Afrikalı kadın ve çocuklara Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür desteği olarak ulaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20210904/emine-erdogan-asirlik-tariflerle-turk-mutfagi-kitabinin-tanitim-programinda-konustu-1048618482.html
https://tr.sputniknews.com/20210905/cumhurbaskani-erdoganin-kitabi-6-eylulde-cikiyor-1048625433.html
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afrika, recep tayyip erdoğan, kitap, emine erdoğan

Emine Erdoğan'ın ilk kitabı satışa çıkıyor

12:21 19.09.2021 (güncellendi: 12:23 19.09.2021)
© AAEmine Erdoğan- Kitap
Emine Erdoğan- Kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA
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Emine Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı 'Afrika Seyahatlerim' adlı ilk kitabı, ekim ayı başında piyasaya sunulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye yapacağı ziyarete eşlik edecek Emine Erdoğan, 'Afrika Seyahatlerim' adını verdiği ilk kitabını, 20 Eylül'de Türk Evi'nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak.
Emine Erdoğan, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
TÜRKİYE
Emine Erdoğan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtım programında konuştu
4 Eylül, 23:04
Emine Erdoğan, annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020 yıllarında Cezayir, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya, Tanzanya, Mozambik, Madagaskar, Sudan, Çad, Tunus, Moritanya, Mali, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya, Gambiya ve Senegal olmak üzere 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.
Türkçesi Turkuaz Yayınları tarafından çıkarılacak kitap, ekim ayı başında Türkiye'de satışa sunulacak, ayrıca uluslararası yayınevleri tarafından İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahili dillerinde yayımlanacak.
Kitaba, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle başlayan Emine Erdoğan, "Afrika'ya doğru" başlıklı ön sözde, yurt dışı yolculuklarının, kendisi için "insanlık tecrübelerine şahitlik edip sorumlulukları yeniden hatırlamak" demek olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı 6 Eylül'de çıkıyor
5 Eylül, 11:26
Afrika'ya eşinin gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ziyaret yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu hatırat, eşimin Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerine yaptığım refakat sırasındaki şahitliklerime dayanıyor. Umuyorum bu kitap, iyiliğe, iş birliğine ve birbirimizi daha iyi anlamaya vesile olur, Afrika ile aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın geliri Afrikalı kadın ve çocuklara

Kitabın tüm telif geliri, Emine Erdoğan himayesinde Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara, kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür desteği olarak ulaşacak.
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