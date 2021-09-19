İki bankamatik arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Samandağ'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki bankamatik arasında bulunan boşluktan gelen sesler üzerine vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boşluk içerisinde iki yavru kedinin sıkıştığını tespit etti. Yavru kedilerin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler, daha sonra uzanarak iki yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki bankamatik arasında bulunan boşlukta mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samandağ'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki bankamatik arasında bulunan boşluktan gelen sesler üzerine vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boşluk içerisinde iki yavru kedinin sıkıştığını tespit etti.
Yavru kedilerin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler, daha sonra uzanarak iki yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.