https://tr.sputniknews.com/20210919/iki-bankamatik-arasinda-sikisan-yavru-kedileri-itfaiye-ekipleri-kurtardi-1049048873.html

İki bankamatik arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

İki bankamatik arasındaki boşluğa sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki bankamatik arasında bulunan boşlukta mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-19T21:40+0300

2021-09-19T21:40+0300

2021-09-19T21:43+0300

yaşam

hatay

kedi

itfaiyeci

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Samandağ'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iki bankamatik arasında bulunan boşluktan gelen sesler üzerine vatandaşlar, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede boşluk içerisinde iki yavru kedinin sıkıştığını tespit etti. Yavru kedilerin sıkıştığı bölgeyi belirleyen ekipler, daha sonra uzanarak iki yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

hatay

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hatay, kedi, itfaiyeci