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Moskova'da Duma seçimlerine çevrimiçi seçmen katılımı, Anayasa oylamasının katılım oranını geçti
Moskova'da Duma seçimlerine çevrimiçi seçmen katılımı, Anayasa oylamasının katılım oranını geçti
Rusya’nın başkenti Moskova’da elektronik seçim sistemine kaydolan seçmenlerin katılım oranı, Duma seçimleri daha sona ermeden yüzde 93.3’e ulaştı. 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T18:00+0300
2021-09-19T18:01+0300
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Moskova’da elektronik seçim sistemine kaydolan seçmenlerin katılım oranı, Duma seçimleri daha sona ermeden yüzde 93.3’e ulaştı, böylece geçen yıl anayasa değişiklikleri ile ilgili düzenlenen çevirimiçi oylamada yüzde 93.02 olarak kaydedilen ortalama katılım oranı geçilmiş oldu.Başkent seçim izleme merkezinin Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Daha önce kayıt yaptıran Moskovalıların yüzde 93.3’ü uzaktan oylama sistemi vasıtasıyla kendi seçimini yaptı” ifadelerine yer verildi.Rusya’da cuma günü koronavirüs tedbirleri eşliğinde başlayan Duma seçimleri bugün Moskova saatiyle 20.00’de (TSİ ile aynı) sona erecek. Rusya halkı 450 Duma vekilini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentodaki vekilleri belirleyecek.Seçimlerin ilk iki günü sonrasında Duma seçimlerine katılım oranı yüzde 31.51 olarak belirlendi. Rusya genelinde ortalama katılımın ise son anonsta yüzde 40’ın üzerinde olduğu duyuruldu.
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rusya, duma, seçim

Moskova'da Duma seçimlerine çevrimiçi seçmen katılımı, Anayasa oylamasının katılım oranını geçti

18:00 19.09.2021 (güncellendi: 18:01 19.09.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Fotoğraf bankasına girRusya'da Duma seçimleri
Rusya'da Duma seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya’nın başkenti Moskova’da elektronik seçim sistemine kaydolan seçmenlerin katılım oranı, Duma seçimleri daha sona ermeden yüzde 93.3’e ulaştı.
Moskova’da elektronik seçim sistemine kaydolan seçmenlerin katılım oranı, Duma seçimleri daha sona ermeden yüzde 93.3’e ulaştı, böylece geçen yıl anayasa değişiklikleri ile ilgili düzenlenen çevirimiçi oylamada yüzde 93.02 olarak kaydedilen ortalama katılım oranı geçilmiş oldu.
Başkent seçim izleme merkezinin Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Daha önce kayıt yaptıran Moskovalıların yüzde 93.3’ü uzaktan oylama sistemi vasıtasıyla kendi seçimini yaptı” ifadelerine yer verildi.
Rusya’da cuma günü koronavirüs tedbirleri eşliğinde başlayan Duma seçimleri bugün Moskova saatiyle 20.00’de (TSİ ile aynı) sona erecek. Rusya halkı 450 Duma vekilini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerinde 39 parlamentodaki vekilleri belirleyecek.
Seçimlerin ilk iki günü sonrasında Duma seçimlerine katılım oranı yüzde 31.51 olarak belirlendi. Rusya genelinde ortalama katılımın ise son anonsta yüzde 40’ın üzerinde olduğu duyuruldu.
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