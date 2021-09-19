Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210919/soylu-bir-baska-ulkeye-faizsiz-5-kurus-borc-vermeyen-ulkeler-pkkya-yillarca-yatirim-yapti-1049044959.html
Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı
Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı
Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin hiçbir yerinde Batılıların... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T17:20+0300
2021-09-19T17:20+0300
politika
avrupa
pkk
terörle mücadele
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044580141_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_0a5e728f7fa06b4f0afe8f1a606d81ed.jpg
"Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir" diyen Soylu, bugün dünyada olan çatışmanın petrol savaşından kaynaklanmadığını, "hak" ve "batıl"ın çatışması olduğunu belirtti.Türk milletinin hep "hak" tarafında olduğuna değinen Soylu, PKK'nın yıllarca Batılı ülkelerden yardım aldığını ve aleni olarak onlara silah, para gönderildiğini, eğitim verildiğini ifade etti.Soylu, Avrupa'nın modern şehirlerinde kamplar kurularak PKK'lılara eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:Türkiye'nin bugün bu zinciri kırdığına dikkati çeken Soylu, bunun şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde olduğunu anlattı.Şehitlerin diri olduğunu belirten Soylu, onların Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi'ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraber olduğunu söyledi.Soylu, kendilerinin hakkın davasını yürüttüklerini, Ezan-ı Muhammediyi, İstiklal Marşı'nın her satırını, ay yıldızlı bayrağın her zerreciğini gönüllerinde hissettiklerini belirtti."Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz" diyen Soylu, Türk milletinin şımarık bir millet olmadığını, İ'la-yi Kelimetullah'ın emrinde, büyük ve asil bir millet olduğunu dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044580141_0:0:1099:824_1920x0_80_0_0_836d09975a97fef8bcaa735af7d2fc69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, pkk, terörle mücadele, süleyman soylu, içişleri bakanlığı

Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı

17:20 19.09.2021
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA
Abone ol
Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin hiçbir yerinde Batılıların Afganistan'a, Suriye ve Bosna Hersek'e gittiği gibi gitmediğini söyledi.
"Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir" diyen Soylu, bugün dünyada olan çatışmanın petrol savaşından kaynaklanmadığını, "hak" ve "batıl"ın çatışması olduğunu belirtti.
Türk milletinin hep "hak" tarafında olduğuna değinen Soylu, PKK'nın yıllarca Batılı ülkelerden yardım aldığını ve aleni olarak onlara silah, para gönderildiğini, eğitim verildiğini ifade etti.
Soylu, Avrupa'nın modern şehirlerinde kamplar kurularak PKK'lılara eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Sormak isterim bu terör örgütü bu ülkelere ne menfaat sağlayabilirdi? Petrol mü, vergi mi verecekti? Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç bile vermeyen bu ülkeler, PKK'ya, karşılığında bir kuruş bile almadan hatta uyuşturucu ticaretinden zarar görmesi pahasına yıllarca yatırım yaptılar. Amaç, bu ülkeyi zayıflatmak. Ne karları ne kazançları var. Yani yeter ki bu asil millet, mazluma el uzatan, umut olan, Müslüman coğrafyasına liderlik etme potansiyeline sahip tek millet olan, bu büyük millet 'dara düşsün, zorlansın, geri kalsın, ayağa kalkmasın, yeter ki Türkiye gelişmesin biz her türlü maliyete razıyız, parasını veririz' anlayışındalar. Geçen hafta bir konuşmada bir sayı verdim, terör örgütü PKK'nın 2016'dan bugüne kadar sadece şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Avrupa lal oldu. Hani insan hakları, demokrasi, huzur, barış? 12-13 yaşındaki çocukları aldılar annelerinden babalarından kopartıp dağlara götürdüler. 14 yaşındaki kızlara bu toprakların değerlerine hiçbir şekilde uymayacak şekilde kötü davrandılar. Burada masanızın huzurunuzda söylemek istemiyorum. Her türlü edepsizliği, rezilliği gerçekleştirdiler. İnsan hakları diye yıllarca ensemizde boza pişirenlerden, içeride PKK'nın sözcülüğünü yapan siyasi partiden, o parti ile siyasi ittifak hesabı yapanın hiçbirinden ses çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Meclis kürsüsünden 408 sivil katledildiği dendiği zaman tek bir ses çıkmadı. Yani oradakilerden. Meclis kürsüsünden tek tek fotoğraflarını gösterdiğimiz zaman da sesleri çıkmadı. İşte bizim karşımızda böyle karanlık bir zihniyet ve böyle bir kirli ortaklık var. Bunun için yıllarca PKK'ya ve diğer terör örgütlerine birliğimizin ve beraberliğimizin bozulması için milyonlarca dolar para aktardılar."
Türkiye'nin bugün bu zinciri kırdığına dikkati çeken Soylu, bunun şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde olduğunu anlattı.
Şehitlerin diri olduğunu belirten Soylu, onların Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi'ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraber olduğunu söyledi.
Soylu, kendilerinin hakkın davasını yürüttüklerini, Ezan-ı Muhammediyi, İstiklal Marşı'nın her satırını, ay yıldızlı bayrağın her zerreciğini gönüllerinde hissettiklerini belirtti.
"Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz" diyen Soylu, Türk milletinin şımarık bir millet olmadığını, İ'la-yi Kelimetullah'ın emrinde, büyük ve asil bir millet olduğunu dile getirdi.
900000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:10Bakan Varank CHP'ye seslendi: Gidin Yunanistan'da siyaset yapın
18:00Moskova'da Duma seçimlerine çevrimiçi seçmen katılımı, Anayasa oylamasının katılım oranını geçti
17:42Konya Ovası'nda yeraltı suyu 15 metre aşağı indi
17:20Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı
17:17Manavgat’ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
17:11Memleket Partisi'nde 60 kişilik Parti Meclisi üyeleri belli oldu
16:58Antonov: Rusya ve ABD siber güvenlik alanında işbirliği konusunda ilk adımları attı
16:57AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erken seçimler yaklaştı demek mümkün
16:51Sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson, ustabaşını rehin aldı
16:45Güneydoğu gazisi, 13 yıldır kafasındaki Kalaşnikof mermisiyle yaşıyor: O benim madalyam
16:37Çay satan büfeden alkol isteyince kavga çıktı: 6 yaralı
16:29Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı: 'Her yeri pespembedir'
16:19MSB: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
16:06Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi
15:59Rusya'daki seçimler üçüncü gününde
15:46Kocaeli'nde deniz kenarında ceset bulundu
15:46Musa Orhan'ın duruşmasındaki sahte avukat: Hep avukat olmak istediğimden adliyelerde dolaşmaktayım
15:43Göller Yöresi'ndeki Karataş Gölü kurudu: 'Burdur bu gidişle 'Çöller Yöresi' olarak anılacak'
15:34Eskişehir'de damacanadan hortum çıkmasıyla ilgili yeni gelişme
15:19Ordu’da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti