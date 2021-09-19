Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı

"Sormak isterim bu terör örgütü bu ülkelere ne menfaat sağlayabilirdi? Petrol mü, vergi mi verecekti? Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç bile vermeyen bu ülkeler, PKK'ya, karşılığında bir kuruş bile almadan hatta uyuşturucu ticaretinden zarar görmesi pahasına yıllarca yatırım yaptılar. Amaç, bu ülkeyi zayıflatmak. Ne karları ne kazançları var. Yani yeter ki bu asil millet, mazluma el uzatan, umut olan, Müslüman coğrafyasına liderlik etme potansiyeline sahip tek millet olan, bu büyük millet 'dara düşsün, zorlansın, geri kalsın, ayağa kalkmasın, yeter ki Türkiye gelişmesin biz her türlü maliyete razıyız, parasını veririz' anlayışındalar. Geçen hafta bir konuşmada bir sayı verdim, terör örgütü PKK'nın 2016'dan bugüne kadar sadece şehit ettiği sivil sayısı 408. Hiç kimseden çıt çıkmadı. Avrupa lal oldu. Hani insan hakları, demokrasi, huzur, barış? 12-13 yaşındaki çocukları aldılar annelerinden babalarından kopartıp dağlara götürdüler. 14 yaşındaki kızlara bu toprakların değerlerine hiçbir şekilde uymayacak şekilde kötü davrandılar. Burada masanızın huzurunuzda söylemek istemiyorum. Her türlü edepsizliği, rezilliği gerçekleştirdiler. İnsan hakları diye yıllarca ensemizde boza pişirenlerden, içeride PKK'nın sözcülüğünü yapan siyasi partiden, o parti ile siyasi ittifak hesabı yapanın hiçbirinden ses çıkmadı. Hala da çıkmıyor. Meclis kürsüsünden 408 sivil katledildiği dendiği zaman tek bir ses çıkmadı. Yani oradakilerden. Meclis kürsüsünden tek tek fotoğraflarını gösterdiğimiz zaman da sesleri çıkmadı. İşte bizim karşımızda böyle karanlık bir zihniyet ve böyle bir kirli ortaklık var. Bunun için yıllarca PKK'ya ve diğer terör örgütlerine birliğimizin ve beraberliğimizin bozulması için milyonlarca dolar para aktardılar."