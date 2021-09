https://tr.sputniknews.com/20210919/soylu-bir-baska-ulkeye-faizsiz-5-kurus-borc-vermeyen-ulkeler-pkkya-yillarca-yatirim-yapti-1049044959.html

Soylu: Bir başka ülkeye faizsiz 5 kuruş borç vermeyen ülkeler, PKK'ya yıllarca yatırım yaptı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin hiçbir yerinde Batılıların... 19.09.2021, Sputnik Türkiye

"Türk milleti gittiği hiçbir yerde insanlığı tahrip etmemiştir" diyen Soylu, bugün dünyada olan çatışmanın petrol savaşından kaynaklanmadığını, "hak" ve "batıl"ın çatışması olduğunu belirtti.Türk milletinin hep "hak" tarafında olduğuna değinen Soylu, PKK'nın yıllarca Batılı ülkelerden yardım aldığını ve aleni olarak onlara silah, para gönderildiğini, eğitim verildiğini ifade etti.Soylu, Avrupa'nın modern şehirlerinde kamplar kurularak PKK'lılara eğitimler verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:Türkiye'nin bugün bu zinciri kırdığına dikkati çeken Soylu, bunun şehit, gazi ve ailelerinin sayesinde olduğunu anlattı.Şehitlerin diri olduğunu belirten Soylu, onların Gabar, Cudi, Tendürek ve Bestler Deresi'ne kadar mücadele eden on binlerce askerle beraber olduğunu söyledi.Soylu, kendilerinin hakkın davasını yürüttüklerini, Ezan-ı Muhammediyi, İstiklal Marşı'nın her satırını, ay yıldızlı bayrağın her zerreciğini gönüllerinde hissettiklerini belirtti."Biz bizim üzerimize oyun kuran ülkelere benzemeyiz" diyen Soylu, Türk milletinin şımarık bir millet olmadığını, İ'la-yi Kelimetullah'ın emrinde, büyük ve asil bir millet olduğunu dile getirdi.

