https://tr.sputniknews.com/20210920/bakan-ersoy-ve-bakan-mus-central-parkta-sabah-yuruyusu-yapti-1049075961.html

Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı

Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York’taki Türkevi binasının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T17:08+0300

2021-09-20T17:08+0300

2021-09-20T17:08+0300

dünya

abd

recep tayyip erdoğan

türkiye

yürüyüş

new york

mehmet muş

bakan

central park

mehmet nuri ersoy

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na ve New York’un Manhattan bölgesindeki Türkevi’nin bugün yapılacak açılışına katılmak üzere ABD’ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, New York’un merkezinde bulunan Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.

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abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, yürüyüş, new york, mehmet muş, bakan, central park, mehmet nuri ersoy