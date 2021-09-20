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https://tr.sputniknews.com/20210920/bitcoin-bir-gunde-yuzde-10-deger-kaybetti-1049079338.html
Bitcoin bir günde yüzde 10 değer kaybetti
Bitcoin bir günde yüzde 10 değer kaybetti
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün günlük yüzde 10 değer kaybı ile 45 bin doların altına indi. Kripto para piyasalarında genel kayıp... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T18:36+0300
2021-09-20T18:36+0300
ekonomi
bitcoin
artış
kripto para
verge kripto para birimi
değer kaybı
değer
kripto para madenciliği
kripto para cüzdanı
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Bitcoin, bugün son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 43 bin dolar seviyelerine geriledi.Hafta sonu 47 bin dolar seviyelerinde işlem gören ve sabah saatlerinde 45 din doların altına düşen Bitcoin, an itibariyle 43 bin 500 seviyelerinde seyrederken, düşüşte Çinli emlak devi Evergrande’nin borç krizinin etkisi olduğu belirtildi.Kripto paraların Evergande ile bağlantısı ne?Yaklaşık 70 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük sabit coin olan Tether'in elinde çok sayıda Evergrande tahvili olduğu yönündeki dedikodular, emlak şirketinin piyasaya olan borçlarını ödeyemeyeceği iddialarının ardından kripto para piyasalarını sarstı.ABD dolarına endeksli olan ve yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen Tether, iddiaları yalanlasa da karşılık endişeleri kripto para piyasasındaki satışları durdurmaya yetmedi.Sözcü'nün aktardığına göre, Bitcoin’le birlikte Ethereum gibi pek çok kripto para da güçlü geri çekildi. Ethereum yüzde 10 değer kaybederek 3 bin dolara geriledi.İngiltere merkezli dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’ta satış temsilcisi olan Jonas Luethy, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Bazıları ani düşüşü Çin’de halihazırda devam eden ve geleneksel pazarlarda kargaşaya neden olan Evergrande durumuna bağladı” dedi. Luethy, bazı analistlerin 41 bin dolara doğru bir geri çekiliş öngördüğünü belirtti.El Salvador yine dipten alım yaptıBu sırada, dünyanın kripto parayı resmi değişim aracı olarak kabul eden ilk ülkesi olan El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele de ülkenin rezervine 150 Bitcoin daha eklendiğini açıkladı. Dipten satın alma yaptıklarını belirten Bukele, El Salvador’un toplamda güncel olarak 32 milyon dolara denk gelen 700 Bitcoin’i olduğunu söyledi.El Salvador’un Bitcoin’e geçmesi Eylül ayı başında piyasaları hareketlendirse de bazı teknik aksaklıkların yaşanmasının ardından Bitcoin’in ve diğer kripto paraların değeri tekrar düşmüştü. Ülkede aynı zamanda Bukele’ye ve Bitcoin’in yasal para birimi olmasına karşı kitlesel protestolar da devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvador-bitcoini-yasal-para-birimi-olarak-kullanima-aldi-1048683708.html
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bitcoin, artış, kripto para, verge kripto para birimi, değer kaybı, değer, kripto para madenciliği, kripto para cüzdanı

Bitcoin bir günde yüzde 10 değer kaybetti

18:36 20.09.2021
© AFP 2021Bitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© AFP 2021
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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, bugün günlük yüzde 10 değer kaybı ile 45 bin doların altına indi. Kripto para piyasalarında genel kayıp sürerken düşüşte Çinli emlak devi Erevgrande'nin borç krizinin etkisi olduğu belirtildi.
Bitcoin, bugün son 24 saatte yüzde 10 değer kaybederek 43 bin dolar seviyelerine geriledi.
Hafta sonu 47 bin dolar seviyelerinde işlem gören ve sabah saatlerinde 45 din doların altına düşen Bitcoin, an itibariyle 43 bin 500 seviyelerinde seyrederken, düşüşte Çinli emlak devi Evergrande’nin borç krizinin etkisi olduğu belirtildi.

Kripto paraların Evergande ile bağlantısı ne?

Yaklaşık 70 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük sabit coin olan Tether'in elinde çok sayıda Evergrande tahvili olduğu yönündeki dedikodular, emlak şirketinin piyasaya olan borçlarını ödeyemeyeceği iddialarının ardından kripto para piyasalarını sarstı.
ABD dolarına endeksli olan ve yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen Tether, iddiaları yalanlasa da karşılık endişeleri kripto para piyasasındaki satışları durdurmaya yetmedi.
Sözcü'nün aktardığına göre, Bitcoin’le birlikte Ethereum gibi pek çok kripto para da güçlü geri çekildi. Ethereum yüzde 10 değer kaybederek 3 bin dolara geriledi.
İngiltere merkezli dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock’ta satış temsilcisi olan Jonas Luethy, Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Bazıları ani düşüşü Çin’de halihazırda devam eden ve geleneksel pazarlarda kargaşaya neden olan Evergrande durumuna bağladı” dedi. Luethy, bazı analistlerin 41 bin dolara doğru bir geri çekiliş öngördüğünü belirtti.

El Salvador yine dipten alım yaptı

Bu sırada, dünyanın kripto parayı resmi değişim aracı olarak kabul eden ilk ülkesi olan El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele de ülkenin rezervine 150 Bitcoin daha eklendiğini açıkladı. Dipten satın alma yaptıklarını belirten Bukele, El Salvador’un toplamda güncel olarak 32 milyon dolara denk gelen 700 Bitcoin’i olduğunu söyledi.
El Salvador’un Bitcoin’e geçmesi Eylül ayı başında piyasaları hareketlendirse de bazı teknik aksaklıkların yaşanmasının ardından Bitcoin’in ve diğer kripto paraların değeri tekrar düşmüştü. Ülkede aynı zamanda Bukele’ye ve Bitcoin’in yasal para birimi olmasına karşı kitlesel protestolar da devam ediyor.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
EKONOMİ
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
7 Eylül, 12:39
100010
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