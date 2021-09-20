https://tr.sputniknews.com/20210920/cumhurbaskani-erdogan-abdde-1049050854.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti. 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T00:15+0300

2021-09-20T00:15+0300

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dünya

abd

recep tayyip erdoğan

new york

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76'ıncı Genel Kurulu'na katılmak üzere TC-TRK uçağıyla ABD'ye gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye gitti.

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abd, recep tayyip erdoğan, new york