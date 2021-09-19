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https://tr.sputniknews.com/20210919/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-yeni-turkevi-binasinin-acilisini-yapacak-1049047255.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak
New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yarın... 19.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-19T20:10+0300
2021-09-19T20:13+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
new york
abd
birleşmiş milletler (bm)
yeni türkevi binası
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BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar tamamlandı.Türkevi Binası'nın açılışını yarın BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.Amerikan bilişim devi IBM'den 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un siluetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek yapıldı.Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.Türkevi Binası New York'un simge binalarından olmaya hazırlanıyor.Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210919/cumhurbaskani-erdogandan-fahis-fiyatlar-aciklamasi-bu-zulmun-onune-gececegiz-1049038397.html
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recep tayyip erdoğan, new york, abd, birleşmiş milletler (bm), yeni türkevi binası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak

20:10 19.09.2021 (güncellendi: 20:13 19.09.2021)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin 1. ünitesi 2023 Mayıs'ta tamamlanacak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2021
© AA
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New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar tamamlandı.
Türkevi Binası'nın açılışını yarın BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'a gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Amerikan bilişim devi IBM'den 1977'de dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.
Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.
BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.
Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.
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Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.
Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un siluetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.
Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek yapıldı.
Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.
Türkevi Binası New York'un simge binalarından olmaya hazırlanıyor.
Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlenmişti.
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