https://tr.sputniknews.com/20210920/hint-pasifik-stratejisine-odaklanmak-icin-afganistandan-cekilen-abd-cin-ile-savasacak-ulke-ariyor-1049119273.html

'Hint-Pasifik stratejisine odaklanmak için Afganistan'dan çekilen ABD Çin ile savaşacak ülke arıyor'

'Hint-Pasifik stratejisine odaklanmak için Afganistan'dan çekilen ABD Çin ile savaşacak ülke arıyor'

Dr. Barış Adıbelli'ye göre, 'Hint-Pasifik' stratejisine odaklanmak için Afganistan'dan çekilen ABD, Çin ile savaşacak ülke arıyor, yeni kurduğu AUKUS ise... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:40+0300

2021-09-20T20:40+0300

2021-09-21T20:42+0300

eksen

abd

fransa

iran

şiö

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

ABD'nin Afganistan’ı Taliban kontrolü ve IŞİD-H varllığına bırakarak NATO eşliğinde geri çekilmesinin ‘duman tüterken’, Biden yönetimi AUKUS paktı ile gündeme oturdu. Anglo-Amerikan ülkeleri ABD, Britanya ve Avustralya arasında oluşturulan AUKUS, üç ülkenin yüksek savunma teknolojisi paylaşımını öngörüyor. Akıllı zeka, siber alem ve kuantum teknolojilerinin de yer aldığı girişimin en dikkat çekici unsuru Avustralya'nın nükleer güçle çalışan denizaltılara sahip kılınması oluşturuyor.Avustralya pakt gereği Fransa ile yaptığı denizaltı filosunu yenileme anlaşmasını bozarken, ABD yönetiminin Avrupa'daki sıkı müttefikini haber bile etmeden ekarte etme biçimi büyük gürültü koparttı. Macron yönetimi, ABD ve Avustralya tarafından 'sırtından bıçaklandığını' söylerken, bu baltalamanın NATO'nun yeni savunma konseptinde sonuçları olacağını dile getiriyor.Diğer yandan AUKUS girişimi, Afganistan'da çekilme eşliğinde Taliban yönetimi ve olası istikrarsızlığa odaklanna Asya ülkelerinin de gündeminin en baş sırasında. Geçen haftaki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde çekilme sonrasında Afganistan'ın terörizm ve uyuşturucu ihraç eden bir ülke haline gelmemesine dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ve NATO'nan Afganistan'da 'Pandoranın kutusunu, hem de açık olarak bıraktığı' saptaması dikkat çekti.AUKUS ile 'Hint-Pasifik' diye andığı bölgeye yoğunlaşan ABD'nin Asya coğrafyasındaki jeopolitik yankılarını Dumlupınar Üniversitesi’nden Asya politikaları uzmanı Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘AUKUS ABD'nin iyi gitmeyen Hint-Pasifik stratejisini kurtarma hamlesi, Çin ile savaşacak ülke arıyor’Dr. Barış Adıbelli'ye göre, ABD’nin Rusya ve Çin’e odaklanmak ve tehlikeye girmiş Hint-Pasifik stratejisini kurtarmak adına Afganistan'dan çekildi. Adıbelli, hemen ardından gelen AUKUS paktının da bu stratejiyi kurtarmak adına yeni bir Amerikan hamlesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Adıbelli, ABD yönetiminin Hindistan ile Japonya'dan istediğini alamadığı için özellikle Çin ile savaşacak ülke arayışında olduğunu kaydetti:'AUKUS FAUKUS olacak mı? Biden aslında Fransa'yı dışlamıyor'Adıbelli'ye göre, AUKUS 'Anglosfer' denilen vaktiyle de Gaulle'ün küçümsediği ülkelerken Fransa da Hint-Pasifik'te var olan bir ülke. Adıbelli, Biden'ın da bir ucu Afrika'nın doğusuna uzanan Hint-Pasifik bölgesinde Fransa'yı tümden dışlamadığı görüşünde AUKUS'un 'FAUKUS' olmasının yolunun da açık olduğu değerlendirmesinde bulundu:‘AUKUS, dörtlü işbirliği dediğimiz QUAD’ın bir parçası olacak, entegre edilecek’AUKUS’un, ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya'dan oluşan 'QUAD’ diye anılan dörtlü gruba entegre edileceği görüşündeki Adıbelli, 'Asya'nın NATO'su denilen bu grubun cazibe merkezi olamamasının Ardından AUKUS'la bu girişimin destekleneceği değerlendirmesini yaptı. ABD'nin 1950'lerden bu ana yaptığı ANZUS, SEATO gibi girişimlerin başarısızlığı üzerinden yeni strateji tesis etmeye çalıştığını söyleyen Adıbelli, bu kez yeni hamlenin birtakım endişeler taşıyan Hindistan'ı da ikna edecek hale getirileceği görüşünde.'Paris'e, denizaltı anlaşmasını sineye çek, AUKUS'la yapıcı biçimde çalış mesajı veriliyor'ABD'nin Pasifik stratejisinde Fransa'yı dışlamazken, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı da içerecek hale getirmeye çalışacağını belirten Adıbelli, 12 uluslu Trans-Pasifik ortaklığının da bu işin içine çekilmesinin gündemde olduğunu dile getirdi. Adıbelli'ye göre İngiliz basını üzerinden Paris'e 'denizaltı anlaşmasını sineye çek AUKUS'la yapıcı biçimde çalış' mesajları veriliyor."Fransa’nın çok hevesli olması durumu var. Biden ‘Avrupa’nın kilit ülkelerini Hint-Pasifik’te bekliyoruz dedi. Bence Biden açık kapı bıraktı. Ben sadece Fransa diye düşünmüyorum. FAUKUS mu olur? Çünkü AUKUS’u QUAD’a entegre edecekler. Bu arada 24 Eylül’de QUAD toplantısı var. Eğer entegre ederlerse tamamen QUAD’ın Pasifik stratejisinin parçası haline getirecekler. Şu anda Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin ismi geçiyor, daha da genişleteceklerini söylüyorlar. Hatta 12 ulusun Trans-Pasifik ortaklığını da ABD, bir şekilde bu işbirliğinin içine çekmek istiyor. İngiliz basını üzerinden Macron’a yine ‘Diplomatik utancı geri bırak ve AUKUS ile yapıcı şekilde çalış’ denildi. İngiltere’de çok eleştirel şeyler çıktı. 'Denizaltından bir kaybın var olabilir. Fakat bununla çalışmayı dene' şeklinde. Fransa, Trump döneminden itibaren Hint Pasifik’teydi. ABD'nin Avrupa’da en destek verdiği ülke. Bu işe İngiltere de katıldı. İngiltere ile Fransa orada ölçüşebilir mi? Bana bir 150 sene öncesini hatırlatıyor. Fransa ile İngiltere’nin ‘Senin sömürge yönetimin mi güzel, benimki mi?’ üzerinden onlarca kitap makale yazdılar. Hala tartışma devam ediyor. AB içinde de bir rekabet vardı, bu Asya-Pasifik’e taşındı.”‘Çin ve Rusya Afganistan'la rekabetleri bir kenara bıraktılar, İran konusunda adım atmaya karar verdiler’ABD, AUKUS'la yeni hamle yaparken, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinin düzenlendiğini anımsatan Adıbelli, zirvede İran'ın örgüte tam üye yapılmasının önemine dikkat çekti. Adıbelli'ye göre, bu siyasi karar bir anlamda 'karşı hamle' anlamına geliyor:'İran'ı ŞİÖ bloğuna yaklaştırdığı gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'ı da içeriyor'Adıbelli, İran'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'ın ŞİÖ'de diyalog ortağı kılındığını vurgularken, bu ülkelerin ardın ABD'nin üzerlerinde sürekli baskı kurmasından bıktıkları ve büyük ekonomik avantajlar sunan Asya'ya yönelirken, bir nevi İsrail ve Amerika’ya karşı bölgede kendilerine bir denge yaratma arayışına girmiş durumda. İran'ın tam üye olması halinde BAE veya Suudi Arabistan’a veto koyabileceğinin söylendiğini anımsatan Adıbelli, kendisinin tam tersi olmasını ve umulmadık bir müzakere ve barış ortamı açılma olasılğını gördüğünü dile getirdi. Adıbelli'ye göre burada yine kaybeden ABD olacak:"ABD, kara kara düşünüyor. Çok büyük tepki gösterdiler. Sizin attığınız her adım İran’ı bu bloka daha da yaklaştırıyor. Yaklaştırdığı gibi Suudi Arabistan, Mısır ve Katar da gitti. Kanat değiştirme en baştan vardı. Suudi Arabistan’ın Avrasya macerası Kral Abdullah ile başladı. Arap ülkeleri artık siyaseten Ortadoğu’dan kurtulmak istiyorlar. Ortadoğu’nun tartışmalarından bıktılar. Amerika’nın sürekli üzerlerinde baskı kurmasından bıktılar. Trump geldi bir hava yarattı, Trump gitti hava da gitti. Sermaye de sadece Avrasya coğrafyasında. Yükselen Asya aynı zamanda büyük bir ekonomik avantaj sunuyor, yeni bir coğrafya, yeni bir pazar. Dolayısıyla bu ülkeler de ŞİÖ ile bir nevi İsrail ve Amerika’ya karşı bölgede kendilerine bir denge yaratma arayışındalar. Onun için Türkiye ile ilişkiler bir anda normalleşmeye doğru gitti. Bu ülkeler Türkiye ile üzerinden bu coğrafya ile yakınlaşmak istiyor. Bunun bir sonraki aşaması BAE. Diğer ülke Irak. Ama diyorlar ki İran tam üye olursa özellikle BAE veya Suudi Arabistan’a bir veto koyabilir. Bence tam tersi olacak. İran ile ŞİÖ çerçevesinde umulmadık bir müzakere barış ortamı da açılabilir. Burada yine kaybeden ABD olacak."'Avusturalya’yı silahlandırdığınız zaman Çin ve Rusya da birilerini silahlandıracak'Adıbelli, hal böyleyken ABD'nin AUKUS'la rekabeti dengeleyip dengelemeyeceğinin belirsiz olduğu görüşünde. Japonya ve Hindistan'ın bu noktada önemine atıfta bulunan Adıbelli, ABD'nin Avustralya'yı 'nükleer güç' kılma girişiminin karşıt sonuçları olacağı ve güvenlik ikilemi yaratacağı değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın da Asya ve Pasifik'te askeri gücünü arttırdığını ekleyen Adıbelli, buna karşılık Japonya'nın ise atom bombası kurbanı olmuşluktan kaynaklanan kamuoyu hassasiyeti nedeniyle askeri rolünün etkilendiğini anımsattı:

fransa

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

abd, fransa, iran, şiö, aukus