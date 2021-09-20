https://tr.sputniknews.com/20210920/numan-kurtulmus-z-kusaginda-birinci-parti-acik-ara-ak-parti-1049063738.html

Numan Kurtulmuş: Z kuşağında birinci parti açık ara AK Parti

Numan Kurtulmuş: Z kuşağında birinci parti açık ara AK Parti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefet partilerini eleştirdiği sırada "Kendileri de anket yaptırıyorlar. Bütün yapılan anketlerde onların 'Z... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T12:52+0300

2021-09-20T12:52+0300

2021-09-20T12:52+0300

politika

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numan kurtulmuş

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z kuşağı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'na katıldı. Kamp biter bitmez 2023 için 2024 için kolları sıvayacaklarını belirten Kurtulmuş, "İstanbul inşallah yeniden güçlü bir konuma gelecek. 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara önde çıkararak yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacağız. Bir de İstanbul'da yarım kalan bir hesap var, geçen seçimden malum. O hesabı da 2024'te inşallah sandıklarda göreceğiz ve AK Parti, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanacak inşallah" ifadesini kullandı.'Halkımızın hangi zorlukları yaşadığını biliyoruz'Türkiye'nin savunma sanayinde yaptıklarını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Zor şartlarda olmasına rağmen yeniden ekonomisini düzelterek çok önemli başarıyı yakalamaya doğru süratle yürüyor. Birileri bardağın boş tarafına baksın, karamsar tablolarla Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışsın dursun. Herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Güzel Anadolu irfanı ne diyor 'Güzel bakan güzel görür, kötü bakan kötü görür'. Biz güzel bakacağız ve milletimizin güzel bakmasını temin edeceğiz. Birileri karamsar tablolar çizmeye çalışsın dursun. Türkiye yılın ikinci çeyreğinde salgın şartlarına rağmen yüzde 21 büyüyerek dünyadaki ikinci büyümeyi yakalayan ülke oldu. Şimdi kenarda durup ahkam kesiyorlar. 'Efendim ekonomi şöyle...' Biz de ne zorluklar olduğunu biliyoruz, halkımızın hangi zorlukları yaşadıklarını biliyoruz ama Türkiye tezgahı dağıttırmadan ekonomide güçlü bir şekilde."Gençlerin Türkiye'nin teminatı olduğunu ve gençlere çok güvendiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Savaş uçaklarına karşı taş atabilen başka bir gençlik yoktur. İşte onun için biz Türkiye’nin gençliğine güveniyoruz. Biz sizlere güveniyoruz, biz AK Gençliğe, Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz" dedi.'Z kuşağı diye tanımladığınız en genç kuşak Türkiye’nin garantisidir'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatan Kurtulmuş, bu yürüyüşün ardından Türkiye’de eş zamanlı olarak 'Z kuşağı' tartışması başlatıldığını öne sürdü. Her kuşağın farklılıkları olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Benim çocuklarımla aramdaki kuşak farkı da öyle. Bu Z kuşağı meselesi algı operasyonunun bir parçasıdır. Şunu demeye başladılar: ’Efendim genç kuşak AK Parti’den uzaklaşıyor'. Bütün bunları söyleyebilmek için Z kuşağı meselesini getirdiler” ifadesini kullandı.Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı: "Onlar Z kuşağı etrafında fırtınalar yaratıyorlar ya biz de diyoruz ki hiç meraklanmayın, sizin Z kuşağı diye tanımladığınız en genç kuşak Türkiye’nin garantisidir, geleceğinin garantisidir. Ve inşallah çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. Türkiye’nin teminatı da Türkiye’nin en genç kuşağıdır. Dünyayı daha iyi görmeyi, daha iyi eğitim almayı daha ciddi şekilde sosyalleşmeyi başarabilecek imkanları olan bir kuşaktır. Onun için istedikleri algıyı yapsınlar hiç bunlara takılmayın, gerçekleri kendileri de görüyorlar. Kendileri de anket yaptırıyorlar, bütün yapılan anketlerde onların Z kuşağı dediği 18-30 yaş arasındaki gençlerde birinci parti AK Parti’dir hem de açık ara AK Parti’dir."

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ak parti, chp, numan kurtulmuş, anket, muhalefet, z kuşağı