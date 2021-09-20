https://tr.sputniknews.com/20210920/polat-holding-enerji-sirketinin-yarisini-satti-1049081636.html

Polat Holding, enerji şirketinin yarısını sattı

Polat Holding, enerji şirketinin yarısını sattı

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın şirketi Polat Holding, yaklaşık 700 megawatt kurulu güce sahip yenilenebilir elektrik santraline sahip iştirakinin... 20.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-20T20:04+0300

2021-09-20T20:04+0300

2021-09-20T20:04+0300

ekonomi

adnan polat

enerji

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Polat Holding’den yapılan açıklamada bünyesinde rüzgar ve güneş enerjisi santrali barındıran Adnan Polat Enerji Yatırımı AŞ’nin Kanadalı ve Fransız ortaklarından hisselerin üç ay önce alındığı ve İş Bankası’nın yatırımcısı olduğu Maxis Girişim Sermayesi ile anlaşmanın geçen hafta Cuma günü imzalandığı ifade edildi.Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat yayımlanan bültende, “Bu alandaki RES ve GES yatırımlarımızı hem yurt içinde hem yurt dışında büyütüyoruz. Bu yatırımlarımızın yanı sıra diğer temiz enerji kaynakları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.Açıklamada anlaşmanın mali değeri belirtilmedi.

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2021

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adnan polat, enerji