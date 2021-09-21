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https://tr.sputniknews.com/20210921/aydinda-14-yasindaki-tuana-ozturkten-haber-alinamiyor-kizimin-bir-sorunu-yoktu-1049122139.html
Aydın'da 14 yaşındaki Tuana Öztürk'ten haber alınamıyor: 'Kızımın bir sorunu yoktu'
Aydın'da 14 yaşındaki Tuana Öztürk'ten haber alınamıyor: 'Kızımın bir sorunu yoktu'
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Müzeyyen Küçük dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı 14 yaşındaki Tuana Öztürk için polise kayıp ihbarında... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T22:37+0300
2021-09-21T22:45+0300
türkiye
aydın
kayıp
genç kız
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında evleri yanan Müzeyyen Küçük, ayrıldığı eşinden olan 5 çocuğu ile Aydın'ın Nazilli ilçesine taşındı. Dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Tuana Öztürk, bir daha dönmedi. Anne Müzeyyen Küçük, eve gelmeyen kızını akşam saat 22.30 sıralarında aradı. Bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söyleyen Öztürk, iddiaya göre geç geleceğini belirterek telefonunu kapattı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre aradan uzun zaman geçmesine rağmen eve gelmeyen kızını tekrar telefonla arayan Müzeyyen Küçük, bir daha irtibat kuramadı. Bugün öğlen saatlerinde polise başvuran Küçük, kızının kaçırılmış olabileceğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, kayıp kızın bulunması için araştırma başlattı.'Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı'Kızı evden çıkarken üzerinde siyah kargo tipi pantolon, üzerinde askılı tişört bulunduğunu dile getiren Müzeyyen Küçük, "Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı. Tuana'nın sağ bileğinin iç kısmında ise dört yapraklı yonca dövmesi var. Yaklaşık 1.65 boylarında ve 52 kilo ağırlığında. Kızımın evden kaçmasını gerektiren bir sorunu yoktu. Defalarca aradım ama telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Görenlerin Allah rızası için polise ihbarda bulunmasını istiyorum" dedi.
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aydın, kayıp, genç kız

Aydın'da 14 yaşındaki Tuana Öztürk'ten haber alınamıyor: 'Kızımın bir sorunu yoktu'

22:37 21.09.2021 (güncellendi: 22:45 21.09.2021)
© DHA14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor
14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© DHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Müzeyyen Küçük dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamadığı kızı 14 yaşındaki Tuana Öztürk için polise kayıp ihbarında bulundu. Anne "Kızımın kaçacağını düşünmüyorum, bir sorunu yoktu. Telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında evleri yanan Müzeyyen Küçük, ayrıldığı eşinden olan 5 çocuğu ile Aydın'ın Nazilli ilçesine taşındı.
Dün saat 17.30 sıralarında evden çıkan lise öğrencisi Tuana Öztürk, bir daha dönmedi. Anne Müzeyyen Küçük, eve gelmeyen kızını akşam saat 22.30 sıralarında aradı. Bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturduğunu söyleyen Öztürk, iddiaya göre geç geleceğini belirterek telefonunu kapattı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre aradan uzun zaman geçmesine rağmen eve gelmeyen kızını tekrar telefonla arayan Müzeyyen Küçük, bir daha irtibat kuramadı. Bugün öğlen saatlerinde polise başvuran Küçük, kızının kaçırılmış olabileceğini ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, kayıp kızın bulunması için araştırma başlattı.

'Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı'

Kızı evden çıkarken üzerinde siyah kargo tipi pantolon, üzerinde askılı tişört bulunduğunu dile getiren Müzeyyen Küçük, "Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı. Tuana'nın sağ bileğinin iç kısmında ise dört yapraklı yonca dövmesi var. Yaklaşık 1.65 boylarında ve 52 kilo ağırlığında. Kızımın evden kaçmasını gerektiren bir sorunu yoktu. Defalarca aradım ama telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Görenlerin Allah rızası için polise ihbarda bulunmasını istiyorum" dedi.
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