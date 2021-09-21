https://tr.sputniknews.com/20210921/erdoganin-danismani-cesurdan-turkiyeden-kacirilan-eseri-satin-alan-ibbye-tepki-simarik-cocuk-1049108904.html
Erdoğan’ın Danışmanı Cesur’dan Türkiye’den kaçırılan eseri satın alan İBB’ye tepki
Erdoğan’ın Danışmanı Cesur’dan Türkiye’den kaçırılan eseri satın alan İBB’ye tepki
İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İBB tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirilmesine tepki gösteren... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T16:13+0300
2021-09-21T16:13+0300
2021-09-21T16:22+0300
recep tayyip erdoğan
ibb
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
tarihi eser
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin “şımarık çocuk” gibi davrandığını söyledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı."Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye’nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB."'Umurlarında değil, varsa yoksa PR'Peki böyle sorumsuzluklar neden sürekli yapılıyor? Çünkü prim veriliyor. Rasyonalitenin sosyal medyada alıcısı yok, popülizmin alıcısı çok. Türk kamu menfaati, devlet politikası uluslararası alanda gözetiliyor mu yoksa hasar mı alıyor, umurlarında değil. Varsa yoksa PR."Coşkun: Ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedirCoşkun ise paylaşımında şunları yazdı:İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıklamıştı.
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recep tayyip erdoğan, ibb, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, tarihi eser
Erdoğan’ın Danışmanı Cesur’dan Türkiye’den kaçırılan eseri satın alan İBB’ye tepki
16:13 21.09.2021 (güncellendi: 16:22 21.09.2021)
İstanbul Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabe, İBB tarafından yurt dışından satın alınarak Türkiye'ye getirilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Danışmanı İsmail Cesur, "Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyes
i'nin Türkiye’den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen
satın almasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi.
Cesur
, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB’nin “şımarık çocuk” gibi davrandığını
söyledi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı.
"Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye’nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB."
'Umurlarında değil, varsa yoksa PR'
Peki böyle sorumsuzluklar neden sürekli yapılıyor? Çünkü prim veriliyor. Rasyonalitenin sosyal medyada alıcısı yok, popülizmin alıcısı çok. Türk kamu menfaati, devlet politikası uluslararası alanda gözetiliyor mu yoksa hasar mı alıyor, umurlarında değil. Varsa yoksa PR."
Coşkun: Ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir
Coşkun ise paylaşımında şunları yazdı:
"Ülkemizde kültür varlıkları, devlet malı niteliğindedir. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınması, ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir."
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıklamıştı.