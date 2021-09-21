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Freni boşalan TIR önüne kattığı 6 aracı biçti: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Freni boşalan TIR önüne kattığı 6 aracı biçti: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önüne kattığı 6 aracı biçti. Kazada 1'i ağır 3 kişi... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:04+0300
2021-09-21T23:24+0300
yaşam
afyonkarahisar
tir
kaza
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Afyonkarahisar- Sandıklı karayolunun Dinar girişi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı ip makaraları yüklü TIR, iddiaya göre, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. İlk önce ışıklı kavşakta bekleyen Çağlayan Gürsu'nun kullandığı otomobile çarpan TIR, karşı şeride geçti. Yol üzerinde bulunan plakası öğrenilemeyen traktör ile Mehmet Balon yönetimindeki çekiciye çarpan TIR, ardından trafik ışıklarında bekleyen otomobil ve başka bir otomobille hafif ticari araca çarptı. Hızla ilerlemeye devam eden TIR, metreler sonra durabildi. Bu sırada TIR'ın tekerlek bölümünde yangın çıktı. TIR'ın tekerleğindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, büyümesini önledi. Kaza nedeniyle TIR'da ve çarptığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, çekici sürücüsü Mehmet Balon ile diğer araçlarda bulunan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak yaralandı. Durumu ağır olan Mehmet Balon ile hafif yaralanan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan TIR'ın sürücüsü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.Kazanın görgü tanıklarından Selim Akbaş, TIR'ın önüne kattığı araçlara çarparak geldiğini anlatırken, bu kavşakta daha önce de defalarca kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.Diğer bir görgü tanığı Hilmi Çalışkan da şöyle dedi:
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afyonkarahisar, tir, kaza

Freni boşalan TIR önüne kattığı 6 aracı biçti: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

23:04 21.09.2021 (güncellendi: 23:24 21.09.2021)
© DHAFreni boşalan TIR 6 aracı biçti
Freni boşalan TIR 6 aracı biçti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© DHA
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önüne kattığı 6 aracı biçti. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
Afyonkarahisar- Sandıklı karayolunun Dinar girişi yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı ip makaraları yüklü TIR, iddiaya göre, freninin boşalması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.
İlk önce ışıklı kavşakta bekleyen Çağlayan Gürsu'nun kullandığı otomobile çarpan TIR, karşı şeride geçti. Yol üzerinde bulunan plakası öğrenilemeyen traktör ile Mehmet Balon yönetimindeki çekiciye çarpan TIR, ardından trafik ışıklarında bekleyen otomobil ve başka bir otomobille hafif ticari araca çarptı. Hızla ilerlemeye devam eden TIR, metreler sonra durabildi. Bu sırada TIR'ın tekerlek bölümünde yangın çıktı. TIR'ın tekerleğindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, büyümesini önledi.
Kaza nedeniyle TIR'da ve çarptığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, çekici sürücüsü Mehmet Balon ile diğer araçlarda bulunan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak yaralandı. Durumu ağır olan Mehmet Balon ile hafif yaralanan Mehmet Çakmak ve Zeynep Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazayı yara almadan atlatan TIR'ın sürücüsü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kazanın görgü tanıklarından Selim Akbaş, TIR'ın önüne kattığı araçlara çarparak geldiğini anlatırken, bu kavşakta daha önce de defalarca kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.
Diğer bir görgü tanığı Hilmi Çalışkan da şöyle dedi:
"Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Dinar’da onlarca kaza oldu. Ama bu kaza o kadar feci bir kaza ki Allah’tan olacak ki okul servisi 2 dakika önce bu kavşaktan geçti. Bu kavşağa altgeçit veya battı- çıktı ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bu kazayı gözlerimle gördüğüm için çok etkilendim. Yaralımız var ama ölüm olayı olmadığından çok mutluyuz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Lütfen yetkililer sesimizi duysun buraya ne gerekiyorsa yapsın."
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