Freni boşalan TIR önüne kattığı 6 aracı biçti: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

"Ben böyle bir kazayı ilk defa görüyorum. Dinar’da onlarca kaza oldu. Ama bu kaza o kadar feci bir kaza ki Allah’tan olacak ki okul servisi 2 dakika önce bu kavşaktan geçti. Bu kavşağa altgeçit veya battı- çıktı ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bu kazayı gözlerimle gördüğüm için çok etkilendim. Yaralımız var ama ölüm olayı olmadığından çok mutluyuz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Lütfen yetkililer sesimizi duysun buraya ne gerekiyorsa yapsın."