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'İngiltere ile ABD arasındaki transatlantik uçuşlar, kasım ayı itibarıyla yeniden başlayacak'
'İngiltere ile ABD arasındaki transatlantik uçuşlar, kasım ayı itibarıyla yeniden başlayacak'
İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Washington'un tam aşılı İngiltere vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermesiyle birlikte ABD ile İngiltere arasındaki... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
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abd
ingiltere
sefer
uçuş
koronavirüs aşısı
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık-ABD çalışma grubumuz aracılığıyla gerçekleştirilen mükemmel işbirliği, transatlantik uçuşlarının kasım ayından itibaren çift yönlü olarak yeniden başlamasının yolunu açtı!" ifadelerini kullandı.Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Washington'un tam aşılı İngiltere vatandaşlarının ülkeye girmesine izin verdiğini açıklamıştı.Ayrıca ABD'nin, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenler için Kovid-19'a karşı tamamen aşılanmış olmaları koşuluyla seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlandığı bildirilmişti.Daha önce İngiltere'de, ülke nüfusunun üçte ikisine tekabul eden 45 milyon kişinin tam aşılı olduğu duyurulmuştu.
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abd, ingiltere, sefer, uçuş, koronavirüs aşısı

'İngiltere ile ABD arasındaki transatlantik uçuşlar, kasım ayı itibarıyla yeniden başlayacak'

02:15 21.09.2021
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Washington'un tam aşılı İngiltere vatandaşlarının ülkeye girişine izin vermesiyle birlikte ABD ile İngiltere arasındaki transatlantik uçuşların kasım ayından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık-ABD çalışma grubumuz aracılığıyla gerçekleştirilen mükemmel işbirliği, transatlantik uçuşlarının kasım ayından itibaren çift yönlü olarak yeniden başlamasının yolunu açtı!" ifadelerini kullandı.
Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Washington'un tam aşılı İngiltere vatandaşlarının ülkeye girmesine izin verdiğini açıklamıştı.
Ayrıca ABD'nin, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenler için Kovid-19'a karşı tamamen aşılanmış olmaları koşuluyla seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye hazırlandığı bildirilmişti.
Daha önce İngiltere'de, ülke nüfusunun üçte ikisine tekabul eden 45 milyon kişinin tam aşılı olduğu duyurulmuştu.
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