https://tr.sputniknews.com/20210921/kosuyu-son-3-metrede-emekleyerek-bitirdi-hastaneye-kaldirildi-1049110692.html

Koşuyu son 3 metrede emekleyerek bitirdi, hastaneye kaldırıldı

Koşuyu son 3 metrede emekleyerek bitirdi, hastaneye kaldırıldı

Aydın'da düzenlenen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya, bitişe 3 metre kala gücü tükenince yere düştü. Ayağa... 21.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-21T16:57+0300

2021-09-21T16:57+0300

2021-09-21T16:57+0300

yaşam

türkiye

aydın

polis

adnan menderes

koşu

atlet

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, merhum başbakanlardan Adnan Menderes anısına bugün koşu düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan parkurda düzenlenen, 6 kilometrelik 'Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, 15-70 yaş arası toplam 120 sporcu katıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in tabancayla havaya ateş ederek startını verdiği koşuda, kıyasıya mücadele yaşandı.Bitişe 3 metre kala fenalaştıKoşunun bitimine 3 metre kala gücü tükenen sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya, durup, bir süre hareketsiz bekleyip, yere düştü. Kaya ardından dizlerinin üzerine çöktü, tekrar ayağa kalkmayı denedi ancak başaramadı. Nefes almakta zorlanan Kaya, son 3 metreyi emekleyerek ve sürünerek bitirdi. Bitiş çizgisini geçen Kaya, bir anda fenalaştı. Kaya'ya ilk müdahaleyi çevredeki görevliler yaptı.Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de ambulans çağrılması için talimat verdi. Bu sırada diğer koşuların peşinde olduğu öğrenilen motorize sağlık ekibine de bilgi verildi. Motorize ekip, olay yerine gelip Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaya, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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türkiye, aydın, polis, adnan menderes, koşu, atlet