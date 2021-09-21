https://tr.sputniknews.com/20210921/kubra-par-madem-cozumun-adresi-imrali-siz-mecliste-niye-bosuna-sandalye-isgal-ediyorsunuz-1049097796.html
Kübra Par: Madem çözümün adresi İmralı, siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz?
Kübra Par: Madem çözümün adresi İmralı, siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz?
Habertürk yazarı Kübra Par, HDP'li Temelli'nin 'İmralı' açıklamasına ilişkin, "Madem Kürt sorununun çözümü konusunda sizi muhatap almak yeterli değil, madem... 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T11:26+0300
2021-09-21T11:26+0300
2021-09-21T11:27+0300
türkiye
hdp
kemal kılıçdaroğlu
imralı
sezai temelli
kübra par
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Habertürk yazarı Kübra Par, kürt sorununun çözümüne ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine HDP’nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli'nin verdiği yanıtı değerlendirdi.Par, "Madem çözüm İmralı’da, siz niye Meclis’tesiniz?" başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi:"HDP'nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu çözmek için HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' açıklamasına yanıt vermiş.Bu uzatılan zeytin dalına teşekkür edecek yerde 'Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır' demiş.Madem Kürt sorununun çözümü konusunda sizi muhatap almak yeterli değil, madem çözümün adresi İmralı, e o halde siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz ki?Madem nihai adres İmralı, neden size karşı centilmence yaklaşan Kılıçdaroğlu’na karşı bile 'HDP’yi ciddiye almazsanız biz de üçüncü ittifak kurarız' tehditleri savuruyorsunuz ki?Bakın işte diğer tüm partiler ve kendi tabanının ciddi bir bölümü karşıyken Kılıçdaroğlu sizi muhatap alıp 'Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz' diyor, niye İmralı’yı adres gösterip işi demokratik siyaset ekseninden çıkarıyorsunuz ki?"
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imralı
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hdp, kemal kılıçdaroğlu, imralı, sezai temelli, kübra par
Kübra Par: Madem çözümün adresi İmralı, siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz?
11:26 21.09.2021 (güncellendi: 11:27 21.09.2021)
Habertürk yazarı Kübra Par, HDP'li Temelli'nin 'İmralı' açıklamasına ilişkin, "Madem Kürt sorununun çözümü konusunda sizi muhatap almak yeterli değil, madem çözümün adresi İmralı, e o halde siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz ki?" dedi.
Habertürk yazarı Kübra Par, kürt sorununun çözümüne ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine
HDP’nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli'nin verdiği yanıtı değerlendirdi.
Par, "Madem çözüm İmralı’da, siz niye Meclis’tesiniz?" başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi:
"HDP'nin eski eş genel başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununu çözmek için HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz' açıklamasına yanıt vermiş.
Bu uzatılan zeytin dalına teşekkür edecek yerde 'Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır' demiş.
Madem Kürt sorununun çözümü konusunda sizi muhatap almak yeterli değil, madem çözümün adresi İmralı, e o halde siz Meclis’te niye boşuna sandalye işgal ediyorsunuz ki?
Madem nihai adres İmralı, neden size karşı centilmence yaklaşan Kılıçdaroğlu’na karşı bile 'HDP’yi ciddiye almazsanız biz de üçüncü ittifak kurarız' tehditleri savuruyorsunuz ki?
Bakın işte diğer tüm partiler ve kendi tabanının ciddi bir bölümü karşıyken Kılıçdaroğlu sizi muhatap alıp 'Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz' diyor, niye İmralı’yı adres gösterip işi demokratik siyaset ekseninden çıkarıyorsunuz ki?"