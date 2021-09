https://tr.sputniknews.com/20210921/marmaris-ve-datcada-134-gocmen-kurtarildi-1049092130.html

Marmaris ve Datça'da 134 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerindeki 134 göçmen kurtarıldı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye

Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 132 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Marmaris açıklarında 4 ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda lastik bot içerisinde 47, can üç ayrı can salı içinde ise 37 olmak üzere toplam 84 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Açık denizde kurtarılmayı bekleyen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.Datça ilçesi açıklarında ise üç ayrı can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına can salları içindeki geri itilen toplam 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Toplam 132 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

