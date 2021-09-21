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https://tr.sputniknews.com/20210921/si-cin-yil-sonuna-kadar-dunyaya-2-milyar-doz-kovid-19-asisi-tedarik-etmeyi-hedefliyor-1049124007.html
Şi: Çin, yıl sonuna kadar dünyaya 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi hedefliyor
Şi: Çin, yıl sonuna kadar dünyaya 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi hedefliyor
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yıl sonuna kadar tüm dünyaya 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi planladığını açıkladı. 21.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-21T23:38+0300
2021-09-21T23:38+0300
dünya
çin
şi cinping
bm genel kurulu
iklim değişikliği
koronavirüs aşısı
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. oturumunda açıklamalarda bulunarak, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele sürecini değerlendirdi.Şi, açıklamasında "Çin, bu yılın sonuna kadar dünyaya toplam 2 milyar doz aşı tedarik etmek için çaba gösterecek" ifadelerini kullandı.Ülkesinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyar dolar bağışlayacağını belirten Çin lideri, ayrıca Çin'in bu yıl boyunca gelişmekte olan ülkelere 100 milyon Kovid-19 aşısı bağışlayacağını da kaydetti.Şi, "Kovid-19'un ağır şoklarıyla karşı karşıya kalırken, küresel kalkınmayı dengeli, koordineli ve kapsayıcı büyümenin yeni bir aşamasına yönlendirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.'Çin, diğer ülkeleri işgal etmeyi, zorbalığa maruz bırakmayı amaçlamıyor'Öte yandan Çin Devlet Başkanı, ülkesinin uluslararası konumunu asla diğer ülkeleri işgal etmek, 'zorbalık' yapmak veya dünyada hegemonya kurmak için kullanmayacağını vurguladı.Şi, "Çin, her zaman dünya barışının mimarı, küresel kalkınmaya katkıda bulunan bir ülke; uluslararası düzenin savunucusu ve kamu mallarının tedarikçisidir. Çin, yeni gelişimiyle dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.BM'nin gerçek anlamda çok taraflılığın bayrağını yükseltmeye çağıran Çin lideri, "BM, ülkelerin ortaklaşa evrensel güvenliği muhafaza etmeleri, kalkınma başarılarını paylaşmaları ve dünyanın geleceğine dair rota çizmeleri konusunda merkezi bir platform olarak hizmet vermelidir" diye ekledi.Şi, Pekin'in BM ile işbirliğini yeni bir düzeye taşımak ve örgütün 'asil davasını ileriye taşımak amacıyla yeni ve daha büyük katkılarda bulunmak için aktif çabalarını sürdüreceğini kaydetti.İklim değişikliğiyle mücadeleKüresel iklim değişikliğiyle mücadeleye de değinen Şi, "Çin, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteğini artıracak ve yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri oluşturmayacak" diye konuştu.
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çin, şi cinping, bm genel kurulu, iklim değişikliği, koronavirüs aşısı

Şi: Çin, yıl sonuna kadar dünyaya 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi hedefliyor

23:38 21.09.2021
© AFP 2021 / Mary AltafferÇin Devlet Başkanı Şi Cinping - BM Genel Kurulu
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / Mary Altaffer
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin yıl sonuna kadar tüm dünyaya 2 milyar doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi planladığını açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. oturumunda açıklamalarda bulunarak, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele sürecini değerlendirdi.
Şi, açıklamasında "Çin, bu yılın sonuna kadar dünyaya toplam 2 milyar doz aşı tedarik etmek için çaba gösterecek" ifadelerini kullandı.
Ülkesinin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyar dolar bağışlayacağını belirten Çin lideri, ayrıca Çin'in bu yıl boyunca gelişmekte olan ülkelere 100 milyon Kovid-19 aşısı bağışlayacağını da kaydetti.
Şi, "Kovid-19'un ağır şoklarıyla karşı karşıya kalırken, küresel kalkınmayı dengeli, koordineli ve kapsayıcı büyümenin yeni bir aşamasına yönlendirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

'Çin, diğer ülkeleri işgal etmeyi, zorbalığa maruz bırakmayı amaçlamıyor'

Öte yandan Çin Devlet Başkanı, ülkesinin uluslararası konumunu asla diğer ülkeleri işgal etmek, 'zorbalık' yapmak veya dünyada hegemonya kurmak için kullanmayacağını vurguladı.
Şi, "Çin, her zaman dünya barışının mimarı, küresel kalkınmaya katkıda bulunan bir ülke; uluslararası düzenin savunucusu ve kamu mallarının tedarikçisidir. Çin, yeni gelişimiyle dünyaya yeni fırsatlar sunmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.
BM'nin gerçek anlamda çok taraflılığın bayrağını yükseltmeye çağıran Çin lideri, "BM, ülkelerin ortaklaşa evrensel güvenliği muhafaza etmeleri, kalkınma başarılarını paylaşmaları ve dünyanın geleceğine dair rota çizmeleri konusunda merkezi bir platform olarak hizmet vermelidir" diye ekledi.
Şi, Pekin'in BM ile işbirliğini yeni bir düzeye taşımak ve örgütün 'asil davasını ileriye taşımak amacıyla yeni ve daha büyük katkılarda bulunmak için aktif çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele

Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye de değinen Şi, "Çin, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteğini artıracak ve yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri oluşturmayacak" diye konuştu.
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