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ABD, Avrupa'daki gaz krizi nedeniyle Rusya'dan bir talepte bulundu
ABD, Avrupa'daki gaz krizi nedeniyle Rusya'dan bir talepte bulundu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amos Hochstein, Rusya'dan Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yaptığı gaz sevkiyatını artırmasını talep etti. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T17:08+0300
2021-09-22T17:08+0300
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rusya
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gazprom
joe biden
doğalgaz
gaz
kriz
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Gaz fiyatlarının rekor seviyeleri gördüğü Avrupa'da gaz krizi yaşanırken ABD'den Rusya'ya bir çağrı geldi.Bloomberg'e demeç veren Hochstein, Gazprom'un Ekim ayına yönelik olarak Ukrayna toprakları üzerinden ek gaz transit kapasitesi rezervasyonu yapmamasını endişe verici bulduklarını söyledi.Hochstein, "Aslında, Avrupa'ya gaz tedarik etmek için Ukrayna üzerinden yeterli kapasitede doğalgaz boru hatları var. Rusya bunu sağlamak için yeterli gaz rezervine sahip olduğunu defalarca belirtti. Dolayısıyla eğer bu doğruysa, Rusya bunu Ukrayna üzerinden mümkün olan en hızlı şekilde yapmalıdır" dedi.Hochstein, Moskova'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını devreye alma sürecini hızlandırma arzusunda olduğunu da öne sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20210921/ingiltere-dogalgaz-krizi-icin-cozum-ariyor-1049113197.html
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avrupa, abd, rusya, vladimir putin, gazprom, joe biden, doğalgaz, gaz, kriz, yardım, çağrı

ABD, Avrupa'daki gaz krizi nedeniyle Rusya'dan bir talepte bulundu

17:08 22.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girTürk Akımı
Türk Akımı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amos Hochstein, Rusya'dan Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yaptığı gaz sevkiyatını artırmasını talep etti.
Gaz fiyatlarının rekor seviyeleri gördüğü Avrupa'da gaz krizi yaşanırken ABD'den Rusya'ya bir çağrı geldi.

Bloomberg'e demeç veren Hochstein, Gazprom'un Ekim ayına yönelik olarak Ukrayna toprakları üzerinden ek gaz transit kapasitesi rezervasyonu yapmamasını endişe verici bulduklarını söyledi.

Hochstein, "Aslında, Avrupa'ya gaz tedarik etmek için Ukrayna üzerinden yeterli kapasitede doğalgaz boru hatları var. Rusya bunu sağlamak için yeterli gaz rezervine sahip olduğunu defalarca belirtti. Dolayısıyla eğer bu doğruysa, Rusya bunu Ukrayna üzerinden mümkün olan en hızlı şekilde yapmalıdır" dedi.

Hochstein, Moskova'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını devreye alma sürecini hızlandırma arzusunda olduğunu da öne sürdü.
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
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