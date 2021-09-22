ABD, Avrupa'daki gaz krizi nedeniyle Rusya'dan bir talepte bulundu

Gaz fiyatlarının rekor seviyeleri gördüğü Avrupa'da gaz krizi yaşanırken ABD'den Rusya'ya bir çağrı geldi.



Bloomberg'e demeç veren Hochstein, Gazprom'un Ekim ayına yönelik olarak Ukrayna toprakları üzerinden ek gaz transit kapasitesi rezervasyonu yapmamasını endişe verici bulduklarını söyledi.



Hochstein, "Aslında, Avrupa'ya gaz tedarik etmek için Ukrayna üzerinden yeterli kapasitede doğalgaz boru hatları var. Rusya bunu sağlamak için yeterli gaz rezervine sahip olduğunu defalarca belirtti. Dolayısıyla eğer bu doğruysa, Rusya bunu Ukrayna üzerinden mümkün olan en hızlı şekilde yapmalıdır" dedi.



Hochstein, Moskova'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını devreye alma sürecini hızlandırma arzusunda olduğunu da öne sürdü.