https://tr.sputniknews.com/20210922/bidenin-bm-konusmasi-cok-kutuplulugun-resmen-kabulu-cin-ve-rusya-abdyi-buna-mecbur-birakti-1049207139.html

‘Biden’ın BM konuşması çok kutupluluğun resmen kabulü, Çin ve Rusya, ABD'yi buna mecbur bıraktı'

‘Biden’ın BM konuşması çok kutupluluğun resmen kabulü, Çin ve Rusya, ABD'yi buna mecbur bıraktı'

Prof. Ünal’a göre, Biden’ın BM konuşması çok kutuplu dünya düzeninin Amerika tarafından resmen kabulü. ABD'yi Çin ve Rusya gibi güçlerin buna mecbur... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T19:50+0300

2021-09-22T19:50+0300

2021-09-24T09:53+0300

eksen

abd

çin

iran

ceyda karan

şiö

hasan ünal

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047201535_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_5dde009d9815191dfb852c661b89c49f.jpg

ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk BM Genel Kurul konuşması yeni savaş ve müdahaleler yerine diplomasi vurgusu taşırken, yeni Soğuk Savaş istemedikleri söylemi üzerine oturdu. Çin ve Rusya'nın anılmadığı konuşmada, ABD'nin 'tüm insanlığın haklarını' savunacak güç olarak sunulması dikkat çekti. Biden'ın konuşmasının daha geçen hafta Asya Pasifik'te Britanya ve Avustralya ile hassas teknoloji paylaşımını da içeren yeni savunma paktı AUKUS'un ardından gelmesi dikkat çekti. AUKUS'un ilan edilmesinin hemen ardından da Asya ülkelerinin liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinde buluştular. Afganistan'dan yayılma potansiyeli taşıyan terörizm, uyuşturucuyla mücadele ve istikrarsızlığa odaklanan ŞİÖ liderleri, İran'ın örgüte tam üyeliği için de düğmeye bastılar.Üst düzey diplomasinin yoğunlaştığı BM sahnesindeki mesajlar, AUKUS ve Asya ülkelerinin tutumlarını Maltepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.'ABD çok kutupluluğa mecbur edildi'Prof. Hasan Ünal’a göre, Biden’ın BM konuşması çok kutuplu dünya düzeninin Amerika tarafından resmi olarak kabul edilmesini taahhüt ediyor. Amerikan Başkanı'nın artık güç kullanmayı değil diplomasiyi önceleyeceklerini vurguladığını belirten Ünal, ABD'nin bu duruma mecbur bırakıldığı görüşünü dile getirdi. Ünal ülkeler arasında sürtüşmelerin devam edebileceği ancak dünyanın yöneliminin çok kutupluluk olduğu değerlendirmesinde bulundu:'Hem Çin’e karşı mesafeliler hem de para kazanıyorlar'AUKUS ismi verilen yeni paktın Avustralya'nın yakın ticaret ortağı Çin'le ilişkilerinde sıkıntı yaratacağını belirten Ünal, Japonya ve Hindistan gibi ülkelerin tutumlarının da bundan sonrası için belirleyici olacağını dile getirdi. Ünal, bu ülkelerin Çin'le kurdukları ekonomik ilişkileri de anımsattı:‘19. yüzyılın sömürgecilik rekabetinden daha sert rüzgarlar esiyor’Ünal'a göre AUKUS paktının ilk zayiatı NATO içinde Fransa'nın düşürüldüğü durum oldu. AUKUS yüzünden Avustralya'dan aldığı denizaltı ihalesini kaybetmiş Fransa ile onun yerine nükleer denizaltı satışına talip Britanya arasındaki gerilime atıf yapan Ünay, iki ülke basınında yazılanlar yan yana getirildiğinde 19. yüzyılın sömürgecilik rekabetinden daha sert rüzgarlar estiğini söyledi. Ünal, tüm bunların Macron gibi Atlantikçi bir başkan varken gerçekleşmesine dikkat çekti:'Şi'nin Latin Amerika ülkelerine mesajı dikkat çekiciydi'Prof. Ünal, AUKUS'un ilan edilmesinin hemen ardından Çin lideri Şi'nin Latin Amerika'ya yaptığı çağrıya dikkat çekti. Çin'in ülkelerin rejimleri ve yönetim biçimlerine bakmadan hareket ettiğini söyleyen Ünal, çok kutuplu bir dünya düzeninde ABD'nin yaptığı gibi başka ülkelere müdahale etmenin daha zor olacağını belirtti:'İran'ın ŞİÖ'ye alınması hem AUKUS'a hem de Afganistan'a yanıt'Ünal, AUKUS karyısında ŞİÖ'nün hamlesinin ise İran'a tam üye olarak bünyesine almak olduğunu vurguladı. Bu durumun ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yanıt bağlamında da düşünülmesi gerektiğini belirten Ünal, İran'ı ABD'yle nükleer müzakerelerde güçlü konuma getirdiği değerlendirmesinde bulundu. Ünal, tüm bunların Batı'nın küresel liderliğini kaybetmesiyle ilgili pek çok şey anlattığı görüşünde:'Çok kutupluluk içinde hiçbir şey merkezi ve temel bir şey olmayacak'ABD'nin AUKUS'ta 'karanlıkta bıraktığı' Fransa ve Almanya'nın bundan sonraki süreçte birlikte hareket edebilme yeteneğini sorgulayan Ünal, Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsız hareket edebilme zorluğuna dikkat çekti. Ünal, ABD'nin Rusya ile ilgili olanlar dahil politika dayatmalarına itiraz eden yeni bir dönemin işaretlerinin görüldüğünü söylerken, bunların şimdilik spekülatif düşüncelere denk geldiğini ekledi:

çin

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

abd, çin, iran, ceyda karan, şiö, hasan ünal, aukus