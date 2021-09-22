https://tr.sputniknews.com/20210922/bodrumda-genc-kizi-felc-birakan-nato-gorevlisi-serbest-kaldi-1049132480.html

Bodrum’da genç kızı felç bırakan NATO görevlisi serbest kaldı

Bodrum’da genç kızı felç bırakan NATO görevlisi serbest kaldı

NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in Bodrum’da yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Kazada yüzde yüz kusurlu bulunan... 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T10:18+0300

2021-09-22T10:18+0300

2021-09-22T10:26+0300

türkiye

abd

nato

bodrum

reginald thevenin

ezgi aydındağ

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 1 Temmuz’da bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Ezgi’ye çarpan ve yüzde yüz kusurlu bulunan şüpheli NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin ise serbest kaldı. Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. 2 ağır ameliyat geçiren Ezgi’nin ise tedavisi İstanbul’da özel bir hastanede devam ediyor. Ezgi’nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin’in yüzde yüz kusurlu bulunmasına ve tedavi için vadettiği sözleri tutmamasına isyan etti.Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan anne Aydındağ şunları söyledi:'Telefonları açmıyor'“Olay olduğu gün biz Muğla’da değildik. Duyar duymaz hemen döndük. Bu şahıs kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Bu şahıs, çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Adam bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Hastane sürecinde öyle avukatla uğraşacak durumda değildik. İlk gördüğümüz avukatı hemen tuttuk. Avukatımız ve karşı taraf, ‘anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu. O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın kesinlikle yürüyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul’da başka bir doktor bulduk ve tedavisinin burada devam etmesini istedik. Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık.'3 aydır dava açılmadı'19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldı ve bu adam ne vadettiği sözleri tuttu ne de yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı. Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hâlâ davanın açılmasını bekliyoruz.”‘ŞÜPHELİ ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU’Savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyleyen Avukat Seray Gödekmerdan Erdoğan da şu bilgileri verdi:

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abd, nato, bodrum, reginald thevenin, ezgi aydındağ