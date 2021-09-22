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Bodrum’da genç kızı felç bırakan NATO görevlisi serbest kaldı
Bodrum’da genç kızı felç bırakan NATO görevlisi serbest kaldı
NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in Bodrum’da yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Kazada yüzde yüz kusurlu bulunan... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T10:18+0300
2021-09-22T10:26+0300
türkiye
abd
nato
bodrum
reginald thevenin
ezgi aydındağ
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 1 Temmuz’da bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Ezgi’ye çarpan ve yüzde yüz kusurlu bulunan şüpheli NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin ise serbest kaldı. Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. 2 ağır ameliyat geçiren Ezgi’nin ise tedavisi İstanbul’da özel bir hastanede devam ediyor. Ezgi’nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin’in yüzde yüz kusurlu bulunmasına ve tedavi için vadettiği sözleri tutmamasına isyan etti.Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan anne Aydındağ şunları söyledi:'Telefonları açmıyor'“Olay olduğu gün biz Muğla’da değildik. Duyar duymaz hemen döndük. Bu şahıs kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Bu şahıs, çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Adam bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Hastane sürecinde öyle avukatla uğraşacak durumda değildik. İlk gördüğümüz avukatı hemen tuttuk. Avukatımız ve karşı taraf, ‘anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu. O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın kesinlikle yürüyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul’da başka bir doktor bulduk ve tedavisinin burada devam etmesini istedik. Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık.'3 aydır dava açılmadı'19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldı ve bu adam ne vadettiği sözleri tuttu ne de yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı. Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hâlâ davanın açılmasını bekliyoruz.”‘ŞÜPHELİ ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU’Savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyleyen Avukat Seray Gödekmerdan Erdoğan da şu bilgileri verdi:
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abd, nato, bodrum, reginald thevenin, ezgi aydındağ

Bodrum’da genç kızı felç bırakan NATO görevlisi serbest kaldı

10:18 22.09.2021 (güncellendi: 10:26 22.09.2021)
© REUTERS / Francois LenoirTürkiye - NATO
Türkiye - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© REUTERS / Francois Lenoir
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NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin’in Bodrum’da yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Kazada yüzde yüz kusurlu bulunan şüpheli serbest bırakıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 1 Temmuz’da bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Ezgi’ye çarpan ve yüzde yüz kusurlu bulunan şüpheli NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin ise serbest kaldı.
Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. 2 ağır ameliyat geçiren Ezgi’nin ise tedavisi İstanbul’da özel bir hastanede devam ediyor. Ezgi’nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin’in yüzde yüz kusurlu bulunmasına ve tedavi için vadettiği sözleri tutmamasına isyan etti.
Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan anne Aydındağ şunları söyledi:
'Telefonları açmıyor'
“Olay olduğu gün biz Muğla’da değildik. Duyar duymaz hemen döndük. Bu şahıs kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Bu şahıs, çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Adam bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Hastane sürecinde öyle avukatla uğraşacak durumda değildik. İlk gördüğümüz avukatı hemen tuttuk. Avukatımız ve karşı taraf, ‘anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu. O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın kesinlikle yürüyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul’da başka bir doktor bulduk ve tedavisinin burada devam etmesini istedik. Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık.
'3 aydır dava açılmadı'
19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldı ve bu adam ne vadettiği sözleri tuttu ne de yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı. Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hâlâ davanın açılmasını bekliyoruz.”
‘ŞÜPHELİ ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU’
Savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyleyen Avukat Seray Gödekmerdan Erdoğan da şu bilgileri verdi:
“Müvekkilimiz Ezgi Aydındağ, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada, aşırı süratle gelen ve kırmızı ışık ihlali yapan aracın kendisine çarpmasıyla hayati tehlike barındıracak biçimde ağır yaralanmıştı. Skorsky helikopteri mühendisi, ABD vatandaşı Reginald Thevenin, kaza videosunda görüldüğü üzere otomobili neredeyse helikopter hızında kullanmıştır. Bu kaza neticesinde müvekkilimizin, kaburga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş, iç organları zarar görmüş ve müvekkil iş göremez hale gelmiştir. Aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildirip, müvekkilimizin özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen şüphelinin talebi ile müvekkilimizin ailesi uygun bir doktor bulmuştur. Ancak şüpheli, aniden ortadan kaybolmuştur. Şüpheli 212 bin 888 TL’lik tedavi faturasını ödememiş, aile, kredi çekerek masrafı ödemek zorunda kalmıştır. Ezgi şu an Haluk Levent’in girişimi ile İstanbul Liv Hospital Hastanesi’nde tedavi görüyor. Kazada, tam kusurlu olan şüphelinin serbest bırakılması kabul edilebilir değildir.”
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