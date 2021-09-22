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Burdur'da Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi
Burdur'da Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi
Burdur'da yapılan yol kontrolünde poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T00:58+0300
2021-09-22T01:07+0300
yaşam
sikke
tarihi eser
roma dönemi
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta-Ağlasun Karayolu üzerinde yapılan kontrol ve takip sonucunda H.B. ve F.Ç. isimli şahısların üzerlerinde arama yapıldı.Aramada, poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi. Eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, H.B. ve F.Ç. alınan ifadelerini müteakip serbest bırakıldı.
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sikke, tarihi eser, roma dönemi

Burdur'da Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi

00:58 22.09.2021 (güncellendi: 01:07 22.09.2021)
© AARoma dönemine ait sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi
Roma dönemine ait sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA
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Burdur'da yapılan yol kontrolünde poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta-Ağlasun Karayolu üzerinde yapılan kontrol ve takip sonucunda H.B. ve F.Ç. isimli şahısların üzerlerinde arama yapıldı.
Aramada, poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi.
Eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, H.B. ve F.Ç. alınan ifadelerini müteakip serbest bırakıldı.
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