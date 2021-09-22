https://tr.sputniknews.com/20210922/burdurda-roma-donemine-ait-30-sikke-ve-insan-figurlu-heykel-ele-gecirildi--1049126144.html

Burdur'da Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi

Burdur'da Roma dönemine ait 30 sikke ve insan figürlü heykel ele geçirildi

Burdur'da yapılan yol kontrolünde poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi. 22.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-22T00:58+0300

2021-09-22T00:58+0300

2021-09-22T01:07+0300

yaşam

sikke

tarihi eser

roma dönemi

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta-Ağlasun Karayolu üzerinde yapılan kontrol ve takip sonucunda H.B. ve F.Ç. isimli şahısların üzerlerinde arama yapıldı.Aramada, poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 30 adet sikke, 2 adet insan figürlü obje ele geçirildi. Eserler Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, H.B. ve F.Ç. alınan ifadelerini müteakip serbest bırakıldı.

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2021

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sikke, tarihi eser, roma dönemi