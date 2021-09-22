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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı, New York’ta led ekranlarda tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı, New York’ta led ekranlarda tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar... 22.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-22T17:01+0300
2021-09-22T17:01+0300
politika
abd
recep tayyip erdoğan
new york
kitap
cumhurbaşkanlığı
tanıtım
daha adil bir dünya mümkün
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.İletişim Başkanlığı'nın organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geldiği üye ülke liderlerine de takdim edildi.
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abd, recep tayyip erdoğan, new york, kitap, cumhurbaşkanlığı, tanıtım, daha adil bir dünya mümkün

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı, New York’ta led ekranlarda tanıtıldı

17:01 22.09.2021
© AA / Mücahit OktayErdoğan'ın kitabı
Erdoğan'ın kitabı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2021
© AA / Mücahit Oktay
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabının tanıtımı vesilesiyle New York'un ana cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlarda ve seyyar kamyonlarda tanıtım yapıldı.
İletişim Başkanlığı'nın organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.
Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geldiği üye ülke liderlerine de takdim edildi.
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